Centro Centinela sólo reportó dos casos de COVID-19 en lo que va de junio en Trinidad

En lo que va del presente mes de junio solamente se reportaron dos casos de COVID-19 diagnosticados mediante pruebas de RT-PCR, cuyos pacientes presentaron sintomatología leve, afirmó el fin de semana el director del Centro Centinela en Trinidad, Jesús Yumacales.

Comentó que el Ministerio de Salud lanzó la alerta ante el posible ingreso de la quinta ola de la pandemia sanitaria, pero de acuerdo a lo que se conoce Santa Cruz es la región que experimenta un aumento ligero de casos, no lo que no sucede en Trinidad.

“Acá todavía no se ve un aumento masivo, ni un crecimiento de casos todos los días, en el mes de junio hemos tenido dos pacientes positivos por RT-PCR, se les dio el tratamiento sintomático y se han recuperado favorablemente¸ los dos pacientes tenían el antecedente de haber viajado a Santa Cruz”, dijo.

Sin embargo, están alertas ante cualquier paciente que presente síntomas sospechosos o tenga el antecedente de haber viajado a Santa Cruz, para proceder con la prueba que establece el protocolo de acuerdo a los días de evolución.

El galeno, afirmó que en ese centro de referencia se dispone del mismo personal que enfrentó la cuarta ola y la cantidad suficiente de insumos y medicamentos. Inclusive vamos hacer un pedido adicional ante un posible incremento de casos, agregó.

Mientras tanto atienden las patologías que prevalecen, enfermedades crónicas, porque prácticamente se han convertido en un brazo operativo del hospital del tercer nivel Presidente Germán Busch.

Ese centro cuenta con 13 médicos, 15 enfermeras, además del personal farmacéutico, bioquímico, administrativo, con una capacidad de 24 camas, seis de internación, con la proyección de ampliar seis camas de aislamiento. En la cuarta ola no hubo necesidad de ampliación.

Yumacales, expresó su confianza que la quinta ola se enfrente en mejores condiciones porque hay una mayor cantidad de personas vacunadas, por lo que invitó a la población a recibir las dosis respectivas porque ayudan a sobrellevar mejor la enfermedad.

“Está demostrado, lo hemos visto en la cuarta ola, más del 50 por ciento de los que se llegaron a internar eran personas que no se habían vacunado, ellas estuvieron mayor tiempo en recuperación”, aseguró.

Con relación al pago de sueldos, respondió que no han tenido problemas por eso no han realizado protestas ni movilizaciones, sino que responden a las necesidades de la población brindando atención de emergencia las 24 horas.

Hizo notar que pacientes de barrios alejados acuden a ese centro por la atención que les presta con calidad y de manera oportuna.