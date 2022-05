Cementerio: Exhuman restos por falta de espacio

LÍMITE DE PERMANENCIA. Los restos mortales removidos son reubicados en los osarios, donde pueden estar hasta 30 años siempre y cuando paguen los impuestos respectivos. Personal del Cementerio General de Trinidad realiza exhumaciones de los nichos que deben ser desocupados por haberse cumplido el límite de permanencia. Además, se busca mayor espacio ante la sobresaturación del camposanto. Mario Carranza, jefe de unidad del Cementerio General, indicó que los nichos de los bloques municipales no pueden ser ocupados por más de seis años, según normativa vigente. En ese entendido, los restos mortales removidos son reubicados en los osarios, donde pueden estar hasta 30 años siempre y cuando paguen los impuestos respectivos. Por el uso de cada nicho se paga Bs100 de forma anual y las concesiones tienen una tarifa diferente según el sistema de cobro municipal. “Muchos no cumplen con el pago de las tazas de mantenimiento de los nichos, vienen molestos (por la exhumación), pero ese es el procedimiento”, enfatizó. Según el funcionario, por cada bloque se hace hasta 70 exhumaciones previo aviso a través de redes sociales y otros medios a los familiares para que tomen los recaudos necesarios. Ese aviso comprende tres comunicados durante igual número de semanas. En lo que va del año se hicieron exhumaciones en dos bloques municipales, indicó Carranza. Asimismo, Carranza explicó que está prevista la construcción de dos bloques municipales, un osario y un bloque mayor para cajones normales en el afán de disminuir la sobresaturación del camposanto. “Ya no hay espacio”, enfatizó. Por esta razón, el Gobierno local tiene proyectada la construcción de un nuevo cementerio, adelantó el funcionario.