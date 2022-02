Cáritas prepara campaña de papanicolaou en Trinidad

La coordinadora del Centro de Salud “Nuestra Señora del Rosario de Pompeya”, Vilma López, informó que se encuentran ultimando la campaña de papanicolaou para prevenir el cáncer en las mujeres, no sólo en Trinidad sino a nivel departamental.

“A partir del 1 de abril vamos a lanzar la campaña de papanicolaou, todos los años la hacemos en marzo, pero ahora se hará durante todo el mes de abril”, aseguró.

En este sentido, invitó a las mujeres interesadas en proteger su salud pasar por los ambientes de ese establecimiento, dependiente de la Pastoral Social Cáritas, para que le hagan la prueba de prematuros en las células que pueden derivar en cáncer de cuello uterino.

Esta es la prueba que se usa con mayor frecuencia para detectar los cambios prematuros en las células que pueden derivar en cáncer de cuello uterino.

Dicha prueba también se llama citología vaginal y para ello se debe obtener una muestra de células del cuello uterino.

Los requisitos para esa prueba son que la mujer no haya tenido relaciones 72 horas antes y que no esté sangrando.

López, dijo que en ese centro se cuenta con cuatro ginecólogos que se encagarán de tomar las muestras de acuerdo a la experiencia que tienen.

Recordó que el año pasado, en marzo, se tomaron 726 muestras, de las cuales cinco mujeres presentaron distintos grados de cáncer, en consecuencia fueron derivadas para su tratamiento al Hospital Materno Infantil.

Las mujeres, en el citado centro, pagarán solamente 10 bolivianos para la lectura de los resultados de la muestra.

“Esta campaña es para prevenir el cáncer, porque esta es una enfermedad que se cura si es detectada a tiempo y eso se hace con el papanicolaou; muchas veces el cáncer empieza con una infección”, indicó.