Brindan atención odontológica y entregan kits de limpieza dental a no videntes

El responsable departamental del proyecto “Mi sonrisa”, Rubén Espino, informó el inicio de una campaña que durará tres días dirigida a los afiliados a la Asociación de no Videntes “Santísima Trinidad”, quienes reciben atención odontológica y kits de limpieza dental.

“Estamos realizando atención primaria odontológica a quienes forman parte de esta organización, asó como charlas educativa acerca de la forma como tenemos que prevenir las caries dentales”, indicó.

Para esa actividad se dispone de cuatro odontólogos, dos consultorios móviles debidamente equipados por el Ministerio de Salud.

Espino, dijo que se centrarán en la educación para después de acuerdo al diagnostico de los pacientes, proceder al sellado de fosas y fisuras para que las caries no progresen y causen más daño en las piezas dentarias.

Paralelamente, se entregó cepillos, pastas dentales, kits de higiene personal de manera gratuita.

Comentó que según el cronograma de trabajo de este año tienen previsto trasladarse al municipio de Exaltación, situado en la provincia Yacuma, donde hay pacientes esperándolos.

“El consultorio médico odontológico está totalmente equipado, solamente necesitamos energía eléctrica para poder trabajar”, aseguró.

Por su lado, la presidenta de dicha asociación, Irma Noe, ponderó la atención dirigida principalmente a menores entre seis a 14 años de edad que tienen problemas dentarios.

Durante los tres días de atención se espera beneficiar a más de 100 personas porque el sector fue informado oportunamente de esta actividad.

En el acto de inauguración de la campaña se entregó algunos presentes a los hijos de los no videntes para animarlos a participar y recibir la atención respectiva.