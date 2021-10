Beni queda al margen del paro nacional por falta de apoyo

El presidente del Comité Cívico del Beni, Gueiser Chávez, informó el domingo en conferencia de prensa la suspensión del paro departamental convocado en principio para este lunes, según la decisión de la “Cumbre por la Democracia” realizada en Santa Cruz.

Explicó que se decidió suspender la medida ante la difícil situación económica, social, también por la negativa de las autoridades locales y del departamento, que obligaron a sus funcionarios a trabajar.

También de esta manera se evita enfrentamientos, porque se conoció que se organizaron grupos violentos para contrarrestar el paro.

“Dejamos en claro ante el Gobierno que no tome esta decisión del movimiento cívico en respaldo a su pueblo como una victoria, ya que nos mantenemos en estado de emergencia, respaldando todas las decisiones del movimiento cívico nacional”, expresa el documento firmado y sellado.

Al respecto, la Gobernación, la Universidad Autónoma del Beni (UAB) y la Alcaldía de Trinidad, comunicaron oficialmente que no acatarían ese paro.

“La posición del municipio trinitario es de trabajo, no de confrontación; le prometimos al pueblo trinitario que no íbamos a entrar a ningún tipo de confrontación, peor si se trata de un tema político”, dijo el alcalde Cristhian Miguel Cámara.

Aseguró que están enfocados al progreso de la capital beniana y que se debe dejar actuar a los poderes del Estado. No podemos darnos el lujo de un paro, agregó.

Fue claro al decir que la comuna no participará del paro, ni de reuniones para organizar bloqueos y otras medidas que perjudican a la población.

“Bolivia no necesita confrontación, empecemos el diálogo, empecemos a ser más conciliadores, no tomar medidas radicales porque el pueblo es el único perjudicado”, enfatizó.

Mediante un comunicado la Gobernación del Beni expresó su preocupación y rechazo por el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, por violentar la seguridad jurídica de los bolivianos; además de exigir el respeto a la Constitución que asegura y consagra derechos y garantías.

Invoca a los actores públicos y privados deponer cualquier tipo de interés particular o de otra índole para viabilizar la construcción del Estado en el marco de la unidad, respeto y el bienestar.

“El GAD por ser una institución de servicio, para no entorpecer las actividades económica y productivas del departamento y no afectar la economía de los sectores más vulnerables, ha dispuesto que las actividades en la institución para el lunes 11 de octubre se desarrollen con normalidad”, dice el documento.

Asimismo, la UAB a través de la Dirección de Recursos Humanos comunicó que este lunes desarrollará sus actividades académicas y administrativa de forma normal.

Con esa medida convocada días atrás, políticos de oposición, Comité Nacional en Defensa de la Democracia (CONADE), plataformas, entre otros, piden el cese de la persecución contra líderes de la oposición, la abrogación de la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otras normas, que consideran atentan a las libertades ciudadanas y derechos democráticos.