Beni: Nueve de los 14 muertos a causa del COVID-19 fueron vacunados

De los 14 fallecidos en la cuarta ola de coronavirus en el Beni, nueve recibieron la vacuna confiados en la inmunización, informó el jueves el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Juan Carlos Sakamoto.

En este sentido, lamentó que los componentes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) municipal, no hayan considerado la recomendación del SEDES para suspender las fiestas en esta época del año.

“Lastimosamente el municipio decidió no acatar, pero respetamos su autonomía y los sacrificados somos nosotros, el personal de salud”, enfatizó.

Mencionó que las autoridades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otros municipios suspendieron las fiestas de fin de año, pero no sucede lo mismo en Trinidad que es uno de los municipios más afectados por el virus.

El COE municipal determinó que los locales públicos en Trinidad atiendan hasta horas 2, pero excepcionalmente el 1 de enero lo harán hasta horas 5.

“No estoy de acuerdo con esa decisión porque los sacrificados somos los médicos y el personal de salud; la gente tiene que ayudarnos, tiene que protegerse”, recomendó.

Sakamoto, dijo que todos saben, incluso las autoridades del área que la vacuna contra el coronavirus está en una etapa de prueba, por eso la población debe asumir medidas preventivas.

Por esa razón es que se brindan atenciones médicas, entrega de medicamentos y se hacen pruebas para detectar pacientes portadores del virus, como sucedió el jueves en el Cambodromo.