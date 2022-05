Beni no tolerará más atropellos a su integridad y pide a Santa Cruz no ser desleal

El asesor legal de la Gobernación, Roger Durán, afirmó que el Beni no tolerará más atropellos a su integridad territorial en la zona de Piso Firme, a la vez que pidió a las autoridades de Santa Cruz no ser desleal con un departamento hermano.

“Cualquier boliviano puede vivir en territorio beniano, sin que eso signifique anexar el territorio y reclamar soberanía sobre el lugar”, manifestó.

Al mismo tiempo, dijo que se espera una aclaración de las autoridades cruceñas que estuvieron en la zona fronteriza, las cuales aseguraron que Piso Firme les pertenece.

Durán, aseguró que los detractores del gobernador Dr. Alejandro Unzueta se equivocan, porque dicha autoridad envió notas al Gobernador de Santa Cruz y al Viceministerio de Autonomías, en procura de definir los límites entre ambos departamentos.

Consideró que no es correcto, ni ético, dirigir la artillera contra la autoridad porque se trata de un problema centenario.

Según los antecedentes, en fecha 14 de julio 2021 fue parte de la reactivación del Comité de Defensa de la Integridad Territorial del Beni, compuesto por diferentes instituciones.

El gobernador del Beni, Dr. Alejandro Unzueta, pidió, recientemente, respetar los límites históricos que tiene este departamento en Piso Firme, municipio de Baures, provincia Iténez.

Su declaración fue ante la afirmación que hicieron autoridades de Santa Cruz, en sentido que esa comunidad es parte de su territorio.

Unzueta, consideró que la presencia de esas autoridades en la zona fronteriza es una acción mediática.

En este sentido, planteó que se conforme una comisión mixta nacional y un comité de arbitraje para solucionar dicha problemática.

Recordó que se trata de un problema de hace muchos años, pero ahora se están tomando las medidas que el tema amerita.