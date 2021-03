Beni: Concluye jornada electoral con suspensión de elecciones en Sachojere

La jornada de las elecciones subnacionales concluyó con la suspensión de elecciones en Sachojere, asiento del municipio de Loreto, provincia Marbán, informó el domingo la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Aida Alarcón.

“Por el incidente que se produjo en Sachojere, no se pudo realizar la votación, se abrieron las mesas pero no se pudo continuar con la votación; esta sala plena aún no ha recibido los informes legales correspondientes”, explicó.

Después de la valoración correspondiente se emitirá una resolución respecto a ese incidente.

Alarcón, dijo que en ese asiento se instalaron dos mesas con más de 390 ciudadanos habilitados para votar.

Informó que extraoficialmente se conoce que la elección no continuó, por el rechazo de los comunitarios al traslado de personas de otras comunidades.

Una señora se lanzó encima de un ánfora y la destruyó.

“De reinstalarse la votación en esta comunidad tendría que ser de aquí a 15 días”, explicó.

Una vocal del TED junto al Ministerio Público y la Policía se constituyó en el lugar.

Respecto a San Joaquín, capital de la provincia Mamoré, afirmó no tener conocimiento de algún incidente.

Con relación a Trinidad, después que la presidenta del TED inauguró la jornada eleccionaria la candidata a la Gobernación del Beni por la alianza Ahora, Jeanine Añez, emitió su voto en la unidad Juan Lorenzo Campero.

El candidato del Movimiento Al Socialismo, Alex Ferrier, lo hizo en San Francisco de Moxos; Alejandro Unzueta del Movimiento Tercer Sistema en el recinto Luís Espinal.

En horas de la tarde sufragó en el kínder Capullito, Marcos Suárez, candidato de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni.

Pasadas las 18 horas y de acuerdo a norma se instaló la sesión permanente del ente electoral para el desarrollo del cómputo.

Posteriormente la sección de tecnologías puso en cero el sistema para proceder al registro de actas; sin embargo no se contaba con ninguna para iniciar este trabajo, por lo que se determinó un cuarto intermedio hasta las 21 horas.

“Al no tener ningún sobre que nos permita iniciar el cómputo departamental, la sala plena declara un cuarto intermedio hasta las 21 horas esperando que hasta esa hora vayan llegando los sobres”, manifestó.

Delegados de las organizaciones políticas que participaron de la elección, Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones asistieron a dicha sesión.

Efectivos de la Policía y de las Fuerzas custodian dentro y en los alrededores del edificio de esa institución para prevenir cualquier incidente.