Autoridad de bosques entrega los dos primeros planes de ordenamiento predial en Beni

Trinidad (ABI).- El director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luís Fernando Ribera, entregó los dos primeros Planes de Ordenamiento Predial (POP) en el departamento del Beni, en el marco del nuevo Plan de Uso de Suelo (Plus) de esa región.



“Hemos entregado los dos primeros Planes de Ordenamiento Predial aprobados con base al Plus, es un acto histórico para el departamento porque estamos trazando la ruta del desarrollo sostenible”, afirmó.



Explicó que los beneficiarios son la Fundación Armonía que tiene su predio ‘Barba Azul’, que se dedica a la protección del medioambiente y a la ganadería sostenible en el municipio de Santa Ana, de la provincia Yacuma.



Agregó que el otro POP es para el predio ‘Nueva Esperanza’, de Bernardo Oñe, situado en el municipio de San Andrés, de la provincia Marbán, donde se dedican a la agricultura.



Ribera explicó que el POP tiene una vigencia de 10 años y es el resultado de un estudio sobre las características del predio para determinar sus potenciales en función al Plus.