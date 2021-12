Aumentan las Infecciones Respiratorias Agudas en poblaciones del Beni

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se incrementaron en el Beni, con siete casos confirmados de influenza AH3N2 en Guayaramerín, informó el martes el responsable departamental de Epidemiología, Antonio Castro.

“Aumentaron las IRAs en Guayaramerín y Riberalta, también nos reportaron casos en Magdalena, Bella Vista; se enviaron muestras de Guayaramerín y de las 10 siete dieron positivo a gripe influenza en la variante AH3N2”, indicó.

Desde Riberalta también se enviaron muestras para procesarlas en laboratorio y se prevé que el virus se disemine en Trinidad y las poblaciones de esta región.

Ante esta situación se envió un lote de medicamentos e insumos a las provincias afectadas por el virus.

Castro, explicó que este tipo de influenza no es nuevo porque ya circuló en la región hace tiempo, pero en Rondonia (Brasil) se produjo un brote y se presume que se propagó en la zona norte del Beni.

“Esta enfermedad se estuvo controlando a través de la vacunación, lamentablemente la población no está respondiendo”, enfatizó.

Hizo notar que todos los años el Servicio Departamental de Salud a través de sus redes oferta la vacuna contra la influenza, pero no todos se hacen inmunizar.

En este caso, dijo las medidas de bioseguridad son las mismas que se aplican para prevenir el COVID-19, es decir uso del barbijo, lavado de manos, distanciamiento social.

Datos clínicos muestran que el estado de Rondonia sería el epicentro de esta cepa, con casos de síndrome respiratorio agudo severo.

Los médicos indican que la sociedad debe subir sus defensas alimentarse sano y evitar la aglomeración, hacinamiento en bares, cantinas, centros comerciales.

Los síntomas de la influenza AH3N2 son fiebre,

dolor de garganta, tos, secreción nasal excesiva, dolor de cabeza y corporal, malestar intenso, posible aparición de vómitos y diarrea.