Arias: Trabajo en ruta a Loreto fue solo desbroce

Los trabajos impulsados por el Gobierno departamental en la carretera a Loreto —en diciembre pasado— fueron para limpiar (desbroce) los márgenes de la vía. La labor tenía como objetivo evitar que la maleza cubra la ruta, y de esta manera, la plataforma seque sin problemas durante la época de lluvias, aseguró recientemente el secretario general de la Gobernación beniana, Fernando Arias.

La labor formó parte del plan de reactivación económica que impulsó la Gobernación para apoyar a la población que quedó afectada económicamente por las restricciones de la pandemia de covid-19. Fue implementada a pedido de la gente “en la medida de las posibilidades del gobierno departamental que prácticamente quedó en quiebra por la anterior administración”.

La autoridad junto a la secretaria de Transparencia, Marthy Mejía y un representante de la Secretaría de Justicia, salieron a desmentir las declaraciones de asambleístas, quienes aseguraron que aparentemente hubo malversación de fondos.

Arias manifestó que existe indignación en el Gobierno departamental por las aseveraciones que, según dijo, tendrían intenciones oscuras contra el gobernador Alejandro Unzueta, quien al contrario de lo que se quiera endilgar, no permite que existan hechos de corrupción en la administración beniana.

Mejía, indicó que hay un terrorismo mediático de cierto grupo de personas que no tendrían la moral suficiente para realizar acusaciones sin sentido. Recordó que todos los actos de la Gobernación serán transparentados y se coadyuvará en todos los casos que están en la justicia para que los procesos no se estanquen. “Lo raro es que aquellos donde hay más daño al gobierno departamental no avanzan”, ironizó.

Desmintió la supuesta imputación contra el gobernador beniano por este caso, cuando el propietario de una empresa sería el procesado. La cautelar no era para el gobernador, enfatizó la titular de Transparencia a tiempo de reprochar la información viralizada hace unos días por un medio digital de la región.

Desvirtuó las aseveraciones de asambleístas, toda vez que esta repartición ha hecho varios apersonamientos desde febrero hasta la fecha en torno al caso.

El asambleísta Limbert Herbas denunció en febrero una supuesta malversación de 200 mil bolivianos en un aparente mantenimiento y desbroce de la ruta Trinidad-Loreto. Las investigaciones se están realizando y nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización, aseguró ayer a un medio digital.

En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, Edgar Rea, manifestó recientemente que no solo una persona debería ser investigada por este caso, sino varias, como las implicadas en el “armado” de una empresa en cuestión de días para realizar dicho trabajo a finales de 2021.