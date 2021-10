Alcaldía entregará bono de Bs 300 a 21.413 estudiantes de Trinidad

Un total de 21.413 estudiantes de los niveles inicial y primario recibirán un bono de apoyo económico de 300 bolivianos, para lo cual se tiene un presupuesto de 6.423.900 bolivianos, informó el jueves el alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara.

“Habíamos comprometido en campaña un bono de 300 bolivianos, después de haber visto y analizado la situación económica hemos ido armando el presupuesto, y hemos logrado establecer un bono de apoyo económico”, dijo.

La cantidad de beneficiarios se determinó con base a la lista de inscripción de las unidades educativas.

El presupuesto reformulado para proceder a ese pago fue enviado al Concejo Municipal para su aprobación. Estimamos que los primeros días de noviembre empezaremos a pagar, agregó.

Comentó que la cantidad de dinero que circulará en este municipio coadyuvará para reactivar la economía, duramente golpeada por la pandemia de COVID-19.

“Habíamos pensado primero en una canasta familiar, pero creo que lo más prudente es hacer que este dinero circule, para no tener que acudir a empresas foráneas ya que no producimos casi nada”, manifestó.

Cámara, dijo que para el pago de ese bono más de 2 millones de bolivianos provienen de los recursos que estaban destinados para el desayuno escolar esta gestión, el resto corresponde a otras partidas.

El burgomaestre, manifestó que de esta manera se demuestra que el presupuesto del desayuno escolar no desapareció, como denunciaron algunos concejales de la oposición, sino que se encontraba en otra secretaría.

Recomendó a quienes cuestionan su administración ser más acuciosos, revisar y leer documentos para fiscalizar como corresponde.

Por su lado el presidente de la Junta Escolar del Distrito de Trinidad, Dikerson Durán, consideró buena la propuesta del Ejecutivo por eso firmaron un acta de conformidad.

“Estamos de acuerdo que se pague ese bono de 300 bolivianos, tanto al nivel inicial como hasta sexto de primaria; hemos quedado enteramente satisfechos”, aseguró al final de la reunión con el Alcalde.

Resaltó que ese bono no le cae mal a nadie en esta difícil situación económica provocada por la pandemia sanitaria.

Comentó que las familias podrán utilizar de la mejor manera esos recursos económicos para paliar sus principales necesidades, especialmente los sectores vulnerables.

Expresó su confianza que el Ejecutivo viabilizará el pago de ese beneficio para que se haga efectivo en el mes de noviembre.

Los detalles referidos al pago de dicho bono fueron debatidos durante un encuentro en ambientes de la comuna.