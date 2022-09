Alcaldía activa plan de contingencia ante afectación de humareda en Trinidad

El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, informó el fin de semana que está en marcha un plan de contingencia ante los efectos de la densa humareda, con médicos que atienden a personas en diferentes barrios.

“Estamos con brigadas médicas visitando principalmente los barrios periféricos, porque debido al sol, el humo, la tierra, el polvo, la sequedad del ambiente son los más vulnerables”, indicó.

Expresó cierta tranquilidad porque no se han encontrado casos críticos, sino casos esporadicos de conjuntivitis y problemas respiratorios que han sido atendidos, con la medicación respectiva.

Son alrededor de 50 galenos que se encuentran desplazados para atender las emergencias que se presenten en esta temporada de sequía extrema.

Asimismo, informó que se prepara un proyecto de ley para sancionar de forma más ejemplarizadora a los que provocan incendios, porque no puede ser que para algunos esta acción sea legal y para otros no.

Dicho plan contempla un trabajo coordinado con la Unidad de Respuesta Inmediata que está en apronte, es por eso que se apagaron incendios en al Área Protegida Municipal Ibare-Mamoré.

“No podemos envenenar a nombre de una actividad el único planeta que tenemos”, manifestó.

Comentó que, evidentemente, Trinidad no está en una capsula y por tanto el humo siempre será un problema, mientras haya permisividad en otros municipios y departamento.