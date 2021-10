Alcalde afirma que no se detendrá en su objetivo de transformar Trinidad

El alcalde de Trinidad, Cristhian Miguel Cámara, ante los cuestionamientos por el corte de árboles en vías que son asfaltadas, aseguró que la comuna es respetuosa de las normas y que no se tendrá en su objetivo de transformar Trinidad.

“Tenemos el objetivo de transformar Trinidad, todo cambio es traumático, cuando la persona quiere ejercer por primera vez autoridad, va ser traumático; mucho más en una ciudad que ha vivido de la política”, dijo.

Recordó que se declaró emergencia municipal por contaminación ambiental por las cunetas con aguas servidas, las cuales algunas tienen árboles.

También, la población se acostumbró a que se asfalte solamente el centro de las calles dejando tierra y cunetas en los extremos.

Es así que ahora se asfaltan calles completas y las cunetas están desapareciendo para dar paso a ciclo vías, con circuitos definidos.

“Todo árbol en vía pública es un riesgo, pero por respeto al medioambiente hemos seguido los procedimientos”, indicó a tiempo de comentar que cada árbol extraído será repuesto.

Cámara, dijo que tres árboles eran un problema en la avenida del Mar y antes de proceder a cortarlos se socializó el proyecto casa por casa, logrando el apoyo de los vecinos.

Sin embargo, después aparecieron quienes consideró “activistas políticos”, entre ellas una representante supraestatal.

“No permitamos que grupos políticos nos quiten el sueño de hacer una verdadera ciudad (…) porque tenemos que ser mezquinos, egoístas, porque no podemos tener amor a nuestra tierra”, enfatizó.

Criticó al presidente del Colegio de Arquitectos del Beni, Juan Carlos Herrera, por hacer política con este tema porque cuando fue funcionario municipal no defendió los árboles durante la construcción del Cambodromo.