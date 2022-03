Alcalde aclara contratación de Trini Limpia y observaciones serán subsanadas

El alcalde Cristhian Miguel Cámara, aclaró el proceso de contratación de la asociación accidental Trini Limpia, para la limpieza y la disposición final de la basura en Trinidad, a la vez que aseguró que las observaciones del Concejo serán subsanadas.

“Se presentó Trini Limpia con una constitución del 24 de diciembre (de 2021), es falso lo que dicen que se invitó una empresa no existente; Trini Limpia se conforma por la Logistic Cargo Yell, Dimensión Enasa y Cova”, aseguró.

Sin embargo, la invitación fue anulada por algunos errores, después se invita nuevamente a esa empresa con una constitución del 25 enero, que es la que muestran algunos concejales para denunciar supuestas irregularidades.

Lamentó, a tiempo de mostrar documentos, que se incurra en mentiras para difamar a una persona que solamente tiene el interés de servir a su pueblo.

Recordó que antes se tercerizaba a través de la empresa Pacra el recojo de basura, usufructuando equipos y maquinaria de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT), pero ahora la nueva empresa podrá su propia maquinaria.

También, esa empresa se hará de la disposición final de la basura y coadyuvará al cierre del botadero, dentro de los plazos previstos.

Aclaró que según el contrato cada año se pagará por ese servicio 8 millones de bolivianos, no 16 millones como se observa, ya que este último monto sólo es una proyección.

Cámara, dijo que todo el personal de EMAUT pasará depender de la nueva empresa, por tanto no se tiene que pagar indemnización a nadie.

“Son desinformaciones que hacen porque quieren hacer quedar mal (…) sino les agrado como persona desafienme a pelear si quieren, pero no perjudiquen a un pueblo”, enfatizó.

Pidió no auyentar la inversión privada con este tipo de señales sin ningún tipo de sustento.

Comentó que, obviamente, habrán observaciones en este tipo de contrato porque son 11 concejales con sus asesores.

“Quiero felicitar por esa decisión de hacer las cosas bien, nosotros en cuestión de días vamos a subsanar muchas de las observaciones, que algunas solamente son aclaraciones”, dijo.

El Ejecutivo municipal pidió no subestimarlo porque lleva 27 años en la gestión pública, “Cristhian Cámara no llegó a coronel por correspondencia, 27 años de trabajo señores”.

Conminó a los concejales que cuestionan el proceso de contratación a que de una vez lo demanden, para que se libren de él. Acá está la documentación los conmino a que me demanden, agregó.

El Concejo decidió devolver al Ejecutivo el contrato que suscribió haciendo 23 observaciones.