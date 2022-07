Agendan elaboración de estudio del Plan Maestro de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial

PROYECTO. El Coordinador Nacional de Proyectos del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Chávez, mencionó que es gran momento que vive Trinidad, con el impulso de proyectos estructurales.

Este lunes, en el salón auditorio “José Natusch Velasco” de la Alcaldía Municipal de Trinidad, se realizó el lanzamiento de la agenda para la priorización sectorial y elaboración de estudio del “Plan Maestro de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Pluvial en el Área Urbana y Periurbana de Trinidad”, que será financiado en un 100% por el Gobierno nacional, con una inversión de 3 millones 760 mil bolivianos, cuyo proyectista es el presidente del Concejo Municipal, Lino Richar Mamani.

Del acto participó, el Coordinador Nacional de Proyectos del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Chávez, el Concejal proyectista del plan maestro, Lino Richar Mamani, el alcalde Cristhian Cámara, la vicepresidenta de ACOBENI, Concejala Elena Gutiérrez, la Concejala Aleida Barboza, personeros de la Cooperativa de Agua y Alcantarillado Trinidad, el presidente de la FEJUVE, y representantes de organizaciones y sectores sociales.

Así mismo, los representantes del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, de la Universidad de Coruña, Joaquín Suárez, José Manuel Álvarez y José Antonio Pajarrón, y el representante de la Asistencia Técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AICID), Juan Luis Marcos Dezeuze.

PROYECTISTA

En la oportunidad, el presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, manifestó que no le queda duda, de que, así como el ex presidente Evo Morales, aprobó el proyecto del agua potable para Trinidad que está en ejecución, el presidente Luis Arce aprobara el alcantarillado para este municipio, es un compromiso asumido no solo por convicción política e ideológica del MAS-IPSP, sino también por el compromiso de trabajar por la gente que más necesita.

“La gente que más necesita en Trinidad, es la que está en los barrios periféricos, la que compra agua y están combatiendo con el alcantarillado con sus propios recursos, y por esa gente seguiremos trabajando, invitamos a que se sumen a esta lucha al gobernador del Beni, a nuestras organizaciones sociales, a la FEJUVE, a COATRI, y si podemos soñar que en tres años vamos a tener agua potable, alcantarillado y drenaje, vamos a tener una ciudad capital que podrá recibir, no solo a los cooperantes internacionales, sino también a empresarios que vendrán a invertir en nuestra ciudad”, afirmó Mamani.

Por su parte, el coordinador nacional de Proyectos del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Chávez, mencionó que es gran momento que vive Trinidad, primero con la construcción de la planta de tratamiento de agua potable que está en ejecución y ahora con el Plan Maestro, en lo posterior se puede pensar en proyecto de alcantarillado y drenaje pluvial, “son situaciones que se están acabando, y con la visión q tiene el presidente Luis Arce hacia la ciudad capital, y la visión como Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, se superaran estos problemas en los próximos años”, acotó.

ALCALDE

A su vez, el alcalde Cristhian Cámara, resaltó que se está cumpliendo con el sueño de los trinitarios, de contar con los servicios básicos, aunando esfuerzos con el Concejo Municipal, con el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Coordinador Nacional de Proyectos, organizaciones sociales, FEJUVE, COATRI, y la voluntad del presidente Luis Arce, cuya visión hacia Trinidad es la de apoyar en su despegue económico y en su desarrollo.

“Hoy estamos recibiendo a representantes de la Cooperación Española, para dar inicio a la Elaboración del Plan Maestro de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Drenaje Pluvial para la ciudad de Trinidad, y ese es un sueño que se está convirtiendo en realidad, de que nuestra capital tenga agua potable para beneficio de sus habitantes, cuando se trabaja coordinadamente y en unidad, los sueños se convierten en realidad”, afirmó Cámara.

ESPAÑOLES INSPECCIONAN

El presidente del Concejo Municipal de Trinidad, Lino Richar Mamani, junto al representante de la Asistencia Técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los representantes del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Coruña, inspeccionaron “in situ” las piscinas de oxidación y Planta de Tratamiento de Agua Potable que se construye en la zona 13 de Abril. Señaló que, el personal especializado que viene de España, ha hecho muchas preguntas y observaciones durante la inspección y esa colaboración de los expertos ayudara a fiscalizar de mejor manera la conclusión del proyecto.