ABT viabilizará dinámica productiva del Beni basada en el PLUS

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) está predispuesta a viabilizar la dinámica agropecuaria del Beni, a través de la puesta en marcha del Plan de Uso de Suelo (PLUS), aseguró el miércoles su director ejecutivo nacional, Omar Quiroga.

El tema que interesa mucho a los benianos fue abordado en Trinidad, el fin de semana, durante un encuentro con instituciones y sectores productivos de la región.

“El compromiso de la ABT es trabajar en la perspectiva de viabilizar alternativas productivas, en el Beni, que permitan a los productores entrar en una dinámica económica que beneficie a toda la población”, dijo en contacto desde Santa Cruz.

Según informe oficial, de las 22 millones de hectáreas que existen en el Beni 8,8 millones están destinadas para la agropecuaria y de ese total 5 para la agricultura.

Los beneficios por el aprovechamiento de la tierra se traducirán en la generación de empleos, pero con un enfoque sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente.

Explicó que las personas que necesiten desarrollar actividades deben presentar su Plan de Ordenamiento Predial (POP) a la ABT, para su aprobación, contemplando tareas que sean compatibles con el uso mayor de la tierra.

“Nos hemos comprometido a viabilizar, apoyar, para que estos instrumentos sean aprobados de manera ágil, oportuna, que no tengan dificultades los productores”, indicó.

Comentó que se tiene problemas por falta de personal, pero se buscará una solución a través de pasantías con la Universidad Autónoma del Beni mediante la revalidación de un convenio.

Quiroga, explicó que los POP son individuales, por lo tanto los propietarios de predios que contratar agentes auxiliares como ingenieros forestales o agronómicos, los cuales deben estar inscritos en la ABT.

Consideró importante el intercambio de criterios con los sectores productivos del Beni, además de recibir críticas sanas para facilitar los instrumentos de gestión que se necesitan para encaminar su desarrollo con base en la agropecuaria.

“Hemos coincidido que se debe trabajar en el marco de la ley, no debemos transgredir las normas vigentes, tenemos que hacerlo con un sentido de sostenibilidad y de generar reactivación económica”, manifestó.

En este sentido, se deben minimizar los riesgos desarrollando varias actividades, no centrarse en una como la ganadería, sino implementar otras iniciativas productivas en equilibrio y armonia con el medio ambiente.