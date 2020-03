Descartan caso sospechoso de coronavirus en campamento de empresa china

El epidemiólogo del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Antonio Castro, informó el lunes que se descarta un caso sospechoso de coronavirus en un campamento de la empresa China Harbour, a 56 kilómetros al este de Trinidad.

“La persona (ciudadana china) no tiene nada, se le tomó la temperatura 36,2 grados, todos los días sus colegas le toman la temperatura; no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene ninguna otra sintomatología”, aseguró a los periodistas.

De acuerdo a los datos recabados, la ciudadana asiática arribó el 3 de marzo al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, procedente de China. La persona pasó el escáner y no tenía fiebre, el 5 de marzo llegó a Trinidad.

Afirmó que el único antecedente de esa persona es que llegó de China e inmediatamente, de acuerdo a protocolo de su país, fue aislada en ese campamento donde debe permanecer 14 días.

Castro dijo que ante las susceptibilidades generadas por redes sociales personal del SEDES evaluó a la mujer de origen asiática.

“No cumple con definición de caso sospechoso, está bien las medidas que han tomado de tenerla aislada, la enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días”, explicó.

Las autoridades sanitarias llegaron al campamento con una ambulancia, para evacuar a la mujer si estaba en riesgo su vida, pero no fue necesario hacerlo.

Se acordó con los empresarios chinos que todos los días envíen un reporte de la salud de dicha extranjera.

Aseguró que cumplidos los 14 días de aislamiento, de los cuales van nueve, el SEDES volverá a evaluar la salud de esa persona.

“Vamos a volver a ir por la susceptibilidad que pueda causar en la población, este reporte no cumple con la definición de caso sospechoso para coronavirus”, enfatizó.