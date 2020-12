PULSO SOCIAL 17-12-20

L.P. Como te describirías? Hay alguna frase con la que te identifiques o motives?

F.R. Me considero una persona sincera, amigable, responsable y muy optimista. Siempre intento lograr todo lo que me propongo con mucha dedicación, perseverancia y sobre todo con mucha fe en Dios. Considero el fracaso, no como tal cosa, sino como un paso más e impulso hacia el éxito.

Me gusta la frase que dice: “Ya traes contigo todo lo que necesitas, tus sueños, tus palabras, tus acciones. Lo demás es camino” de María Bulman. Es una frase que me impulsa a la acción, a tomar las riendas de mi vida, y no ser solo una soñadora.

L.P. Cuéntanos un poco de ti y lo que haces actualmente?

F.R. Nací y me crié en mi amada Trinidad, tengo 22 años, y desde hace 2, me convertí en mamá de un lindo varoncito llamado Franco que es quien alegra e ilumina mis días. Actualmente estudio Administración de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) y soy propietaria de una línea de accesorios de cuero llamada “Köhler”.

L.P. Hay algo que nos quieras compartir, que hayas aprendido o reflexionado en este tiempo de pandemia?

F.R. Éste tiempo nos ha hecho reflexionar a todos y ha dado una sacudida a nuestras vidas. Realmente éste año nos sirvió para aprender a valorar más nuestra familia y el tiempo que pasamos con ella, a disfrutar de las pequeñas cosas como salir a caminar, compartir con amigos y todos esos momentos que hacen que la vida y todo esfuerzo tenga sentido y se llene de satisfacción nuestro corazón.

L.P. Cómo te ves en un futuro cercano, cuales son tus anhelos y metas?

F.R. En lo personal quiero ser una mamá de la cual mi hijo se pueda sentir orgulloso, y en lo laboral me veo como una exitosa profesional y empresaria, mi meta es poder llegar a mercados internacionales con mi marca “Köhler” y sé que con mucho trabajo, perseverancia y fe lo voy a lograr, siempre que Dios nos de vida y salud para seguir adelante.