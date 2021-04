Pulso Social 08/04/21

Además de bella, es intrépida, de personalidad arrolladora, y va por lo que quiere con paso firme y tenacidad. Fernanda Ribero Arteaga nos cuenta sobre sus sueños y proyectos.

L.P. Hola Fernanda, cuéntanos como te describes, cuales son tus motivaciones cada día que comienza?

F.R. Soy extrovertida, amable con los demás siempre dispuesta a ayudar a un amigo, tengo una mente muy creativa y trabajo duro para alcanzar mis sueños. Me motiva las ganas de superarme, salir adelante y cumplir cada sueño y meta que me he trazado.

L.P. ¿Qué te encuentras realizando actualmente, personal y académicamente?

F.R. Actualmente estoy cursando la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), con un promedio general de 91 he logrado estar entre los mejores estudiantes de mi carrera, por lo que me siento orgullosa del fruto de mi esfuerzo. Fuera del tema académico he creado una línea de lencería femenina llamada “SWEET LADY” apenas estoy comenzando, así que espero sea de agrado de todas y poder seguir adelante con este proyecto. El modelaje es otra de mis pasiones, permitiéndome ampliar fronteras, y como hobby me encuentro aprendiendo sobre maquillaje y sus ramas.

L.P. ¿Qué has aprendido en este tiempo de pandemia?

F.R. Aprendí a valorar cada día de vida, a acercarme a la familia, a tratar de ver lo positivo de cada situación y sacar el mayor provecho a mi potencial, haciendo las cosas que me gustan, aprendiendo algo nuevo siempre y explorando nuevas oportunidades.

L.P. ¿Cómo te ves en un futuro, a mediano y largo plazo?

F.R. Me veo obteniendo mi título universitario y comenzando una maestría en Comercio Exterior y Logística Internacional, al igual que sacando adelante mi pequeño emprendimiento de mi marca de lencería, viéndola ya como una tienda física de mucho éxito, claro, sin dejar de lado el mundo del modelaje el cual me ha traído muchos momentos lindos e inolvidables.