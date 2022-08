Por: Dr. José Alejandro Unzueta Shiriqui

Los sueños que valen, no son los que ves cuando duermes, son aquellos que no puedes dejar de sentir cuando estas despierto, son aquellos que vives y anhelas día a día, es aquel objetivo que focalizas a cada minuto en cada momento y por el que estás dispuesto a darlo todo…..a conseguirlo…hasta con tu última gota de sudor y sangre….al que le pones todo el amor, sacrificio, templanza, perseverancia, disciplina y sobre todo fe……el elemento místico inalienable….elemental…..porque Dios no le da sueños equivocados a nadie……..yo sueño en hacer próspero a mi Beni… a través de la unidad de todos en un solo sentimiento, en un solo corazón, sin egoísmos ni mezquindades.

Tengo claro que el camino es y será difícil, muy duro a veces……que habrán muchos críticos, opinólogos, genios frustrados , perjúricos etc… que todo esfuerzo, iniciativa, cambios de paradigmas….encuentren un motivo de crítica o condena…….como muchos lo hicieron cuando fuimos tocados e iluminados por Dios…..y revestidos de su armadura de fe, sabiduría solo explicada por la fe y un profundo sentimiento de amor al prójimo…..fuimos su instrumento para salvar miles de vidas en la terrible pandemia. A pesar de miles de testimonios, pruebas documentadas, cientos de videos e imágenes y testimonios de sanación milagrosa ……sobraron los críticos porque sin límites y mucho orgullo hablábamos de nuestro Dios maravilloso….en todo momento…en las calles, hogares, canales de televisión, redes sociales, etc, por donde caminábamos junto a mi esposa, mi hijo y valientes hombres y mujeres que se unieron por la fe, a esta gran cruzada por la vida.

A estos personajes les molesta y les corroe su negro corazón, que “ayudemos al necesitado” que seamos los portadores de una nueva visión de “Gobernar”, con compromiso, transparencia , justicia y sobre todo de unidad en base a la fe inquebrantable y a la caridad sin vanidad.

Hoy les molesta que seamos “El Gobernador de la Unidad”….El elegido para despertar a nuestro pueblo sometido, aletargado, por décadas engañado y utilizado por estos personajes que ejercían una politiquería sin principios, corrompida por la avaricia que sumieron a miles de familias en la miseria, sin salud, sin servicios básicos….sin ninguna esperanza.

A estos personajes solo les puedo responder: ……soy lo que ustedes quieran….pero les pregunto si es por esta razón que me atacan y acribillan todo el tiempo? …..pues si eso soy yo……un hombre de fe….de principios y sobre todo de profunda vocación de servicio implantada por mi abuelita y mi mamá…….y les digo con mucha humildad y coraje……..sus críticas y ataques continuos han provocado que exija lo mejor de mí, que estudie más, que me prepare más, que esculpa día a día más mi fe …….y producto de ello me sienta con “una coraza impenetrable”……porque la lengua que me critica jamás será más grande que la gracia que me respalda…….ahora mi sueño de ver próspero a mi departamento ha comenzado a convertirse en realidad……ahora “El Beniano” ha despertado……..ahora ya no somos pocos…..somos muchos….y día a día se suman más ….a este sueño individual….y se ha convertido en un sueño colectivo……no somos un partido político…..somos un pueblo que ya despertó….somos el comienzo de una nueva historia……

Solo le digo a todos aquellos críticos….gracias por exigir lo mejor de “nosotros”….gracias por despertarnos…..ahora Dios conoce nuestro corazón…..no tememos a maldad algún…porque somos…..” los elegidos…del pueblo para el pueblo….somos el “sueño de todos que empieza a germinar”.

Nos equivocamos ….y quizás mucho…pero lo que se hace con amor…no es error …es enseñanza….es fe……..súmense …a este gran sueño….y todos juntos hagámoslo realidad…..no podemos cambiar ya el pasado, pero podemos construir un nuevo presente para un mejor futuro ….” de nuestro hermoso Beni”.

*Es Gobernador del Departamento del Beni