Respeto a la prensa

Muchas demandas de la población no son escuchadas por las autoridades que tienen las posibilidades de tomar acciones concretas para satisfacer las necesidades de los pobladores. Si un asunto no es atendido tiende a crecer y, tal vez, terminar en manifestaciones violentas. Como las manifestaciones son de interés público, es probable que algún periodista acuda a darle cobertura. En algunas de estas movilizaciones, los periodistas son agredidos de una u otra manera, es el riesgo de la profesión, pero no por ello hay que tolerarlo.

Somos de la idea de que las agresiones a la prensa deben ser denunciadas, pero no solamente para buscar y sancionar a los culpables, sino más bien para evitar que los hechos tan desagradables se repitan. La prensa siempre ha estado amplificando la voz de los sin voz, y por cumplir esa postura, a veces, ha sufrido las consecuencias, como por ejemplo, la eliminación de la publicidad, principal medio de subsistencia.

Por eso, es incomprensible cuando los periodistas son agredidos por los movimientos a los que pretenden darle cobertura. Ha existido momentos tensos en la historia del país, en los que el ejercicio del derecho a informar estuvo en serio peligro, por fortuna hemos podido salir adelante con algunos raspones pero dispuestos a seguir ejerciendo el oficio de periodistas. Aquí, los líderes políticos, los dirigentes sindicales, vecinales o de determinados movimientos sociales deben estar conscientes de la importancia de la libertad de prensa, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Con líderes respetuosos del trabajo de la prensa, no habrá agresiones a los periodistas.