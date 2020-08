Recursos contra el Covid-19

Recientemente se conocieron las observaciones que se hicieron al alquiler de un hotel en San Borja para que sea utilizado como lugar de aislamiento de pacientes con síntomas del nuevo coronavirus. El edificio fue alquilado en 60 mil bolivianos, una importante suma de dinero para las arcas del municipio local.

El hotel tiene disponible unas 20 habitaciones y el arrendamiento comenzó a correr desde el 22 de junio. Fue utilizado por brigadas del Servicio Departamental de Salud en dos oportunidades cuando llegaron a la población para realizar el rastrillaje en búsqueda de casos.

Quienes cuestionan dicho alquiler argumentan que es una fuerte cantidad de dinero para un lugar que no fue utilizado en toda su capacidad, mientras que quienes defienden el contrato sostienen que fue necesario para evitar que las instalaciones de salud se desborden. Sostienen que afortunadamente, muchos pacientes cumplieron su aislamiento en sus domicilios, por lo que el uso del hotel no fue del todo necesario. Es sólo un ejemplo de lo que significa la lucha contra la pandemia. El sistema de salud público tiene muchas falencias y no pudo, por sí solo, atender la emergencia sanitaria, es por eso que se requirieron recursos humanos y económicos adicionales. Algunos fueron utilizados en su momento, otros estuvieron listos para ser utilizados, mientras que otros nunca llegaron. Todavía sigue la emergencia por el coronavirus en el país, y mientras el número de casos disminuye, esperamos que el uso de los recursos asignados a esta lucha por la vida sean bien fiscalizados.