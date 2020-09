La Iglesia Católica invitó a los líderes políticos del país a “reconciliarse”. La postura es coherente, pues ya van muchos años de enfrentamiento entre oficialismo y opositores e incluso entre opositores contra opositores dejando en claro que el apasionamiento político prevalece ante un espíritu democrático que permita a convivir en paz, pese a pensar diferente.

Fue el administrador Apostólico de la Diócesis de El Alto, monseñor Giovani Arana, quien lanzó la invitación para que los planes de gobierno incluyan una cultura de reconciliación, donde el perdón, la escucha y el respeto nos permita convivir.

En esa cultura de reconciliación no hay espacio para el odio, ni debe haber espacio para los líderes que lo promuevan, más aún cuando estamos entrando al pico de las campañas electorales, donde por deslegitimar a los contrarios políticos se sienten mejores. El sacerdote plantea si habrá algún líder que en vez de ofrecer pelea ofrece perdón, más todavía, si con su ejemplo enseñe a perdonar. Y la pregunta más importante es si usted es capaz de dar su voto al candidato que escuche la propuesta de la Iglesia, que no es un pedido que no solamente sale de los hombres con sotana si no de muchos sectores de la sociedad que prefieren mantenerse de bajo perfil, justamente, para evitar rencores y venganzas.