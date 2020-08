La Iglesia Católica es un buen mediador para tratar de encontrar una solución al conflicto político que enfrenta a los bolivianos, por la fecha de elecciones generales; pese a ello, los actores políticos no han encontrado la forma de sentarse en la mesa del diálogo que el país necesita.

El fin de semana, el gobierno inició un proceso de diálogo con partidos políticos, pero no con todos, y por ello, el problema continúa. Las carreteras se han convertido en el escenario donde se pretende resolver las diferencias. De acuerdo a dirigentes del transporte pesado, cada día que pasa, el sector pierde más de dos millones de dólares americanos. Otros sectores también han hecho sus propios cálculos. Lo que es seguro, es que las pérdidas económicas seguirán creciendo si los problemas se agravan.

Los bloqueos como medidas de presión para hacer prevalecer una posición política se convierten en el camino largo y costoso, donde los perjudicados no tienen dónde recurrir en busca de una compensación. Acudir a grupos civiles para desbloquear las vías tampoco es la solución, al contrario, podría empeorar el escenario político y social. Los bolivianos no necesitamos vivir más jornadas de enfrentamiento. La Confederación Episcopal de Bolivia reiteró su disponibilidad para facilitar el diálogo, esperando que los sectores movilizados acepten las conversaciones. La Iglesia también ha condenado los hechos de violencia vengan de donde vengan. Resulta difícil esperar a los dirigentes que todavía no se han manifestado a favor de diálogo, pero hay que hacerlo, hay que insistir en que una solución pacífica siempre es mejor para todos.