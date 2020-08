La ganadería es una actividad de mucho sacrificio y muchas satisfacciones; los hombres y mujeres que dedican su tiempo y su vida a trabajar en el campo lo saben. Son muchas las penas que ha sufrido el sector en las dos décadas anteriores, sólo ahora se ve con entusiasmo la posibilidad de incrementar los mercados internacionales.

Los ganaderos tuvieron la visión de unirse para luchar por objetivos comunes. Es así que hace 52 años fundaron lo que hoy es la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), una institución que ha sido presidida por grandes hombres, que dejaron su marca en el sector y también en la historia del departamento del Beni.

FEGABENI ha sido la punta de lanza para, por ejemplo, plantear al Gobierno de turno las medidas que se tienen que tomar para lograr el desarrollo departamental. La lucha contra la fiebre aftosa es una bandera que hicieron flamear unidos, un esfuerzo privado que logró el apoyo estatal e internacional. Un asunto que siempre ha estado en el tapete es la seguridad jurídica de la tierra, principal herramienta de trabajo, pero claro, no es la única. La producción ganadera no es posible sin terrenos donde el ganado pueda alimentarse y reproducirse. La producción ganadera no es posible sin la inversión en infraestructura que muchas veces ha sido reducida a cenizas por el fuego descontrolado. La ganadería no es rentable si no hay inversión en tecnología, desde la siembra de pastos hasta el mejoramiento genético, una inversión que se pone en riesgo con el azote de la naturaleza, ya sea por sequía o por inundación. Pero ante todo, la producción ganadera no es posible sin la fortaleza de hombres y mujeres que aman su tierra.