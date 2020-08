El Gobierno nacional expresó los argumentos que lo llevaron a decretar la clausura del año escolar 2020. La decisión fue criticada con algunos sectores que no aceptan las explicaciones brindadas. Es un año singular, la pandemia se ha llevado a muchos profesores y profesoras de Trinidad, un sector particularmente afectado por el coronavirus. El número de maestros fallecidos a consecuencia del COVID-19 pasa casi invisibilizado, pero no es así. Varios educadores no podrán regresar a las aulas, dejando un sentido dolor no solamente en su familia sino también entre sus estudiantes y gremio.

No debemos olvidar que es la vida de estudiantes y maestros la que está en juego. Por supuesto que dejar sin formación académica a esta generación es un atentado al derecho que tiene de acceder a una educación escolar pública y gratuita. Se deben hacer los ajustes de manera inmediata para que el sistema educativo nacional pueda continuar. El Gobierno no puede dejar de cumplir esa responsabilidad para con nuestros niños y jóvenes. Todo intento por arreglar las cosas y mejorar la situación debe ser entendido en esa dimensión y no con la lupa de los intereses sectoriales. Se deben seguir explorando alternativas como las clases a distancia o virtuales. Cerrarse a las alternativas sería perjudicial no sólo para los sectores sino también para la generación que está en formación y que necesita insumos académicos para lograr competir en un mundo laboral.