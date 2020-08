En momentos de convulsión social, cualquier objeto se convierte en un proyectil mortal, más aún cuando los ánimos están caldeados por las pasiones políticas. Hay grupos de ciudadanos, identificados con distintas ideologías, que esperan casi impacientes poder enfrentarse entre sí para saberse ganadores de una pugna por el poder político nacional.

Bolivia sabe de este tipo de enfrentamientos y parece que todavía no aprendemos, ni mucho menos lo superamos. Por qué cada vez que alguien no está de acuerdo con la forma de gobernar, tiene que haber sangre en las calles. La muerte no da legitimidad al vencedor, de ninguna manera, y sin embargo, hay sectores que están comenzando a armarse, si es que ya no lo estaban hace tiempo. La respuesta desde el Estado debe ser contundente para quien busque en las armas una solución a la crisis política nacional.

Deponer las armas, era hasta hace poco una frase figurativa, que invitaba a los actores en conflicto a reflexionar sobre el problema para encontrar una solución pacífica sin que ello tenga que pagarse con la vida de bolivianos que siguen a sus líderes políticos sin medir consecuencias, de uno y de otro lado. El dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de Trinidad, Jhonny Tereba, dijo que la Policía encontró a una persona con arma de fuego en la zona de Puente San Pablo, donde se instalaron puntos de bloqueo para exigir que las elecciones generales se realicen en septiembre y no en octubre como lo convocó el Tribunal Supremo Electoral. Esperemos sea un caso aislado, y que los líderes entiendan que el enfrentamiento no es el camino que debemos de seguir como país.