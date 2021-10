YPFB: Planta de Urea genera hasta $us 22 millones al mes por la venta del fertilizante

La Paz (ABI).- La Planta de Amoniaco y Urea (PAU) se consolida como un pilar importante en la reactivación económica del país con ingresos de hasta $us 22 millones al mes por la venta del fertilizante y la generación de empleos, informó este sábado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Estamos produciendo unas 1.500 toneladas por día de urea con la planta al 70% de su capacidad; por lo tanto, cada mes se proyecta unos $us 22 millones de generación de ingresos para el país”, precisó Henry Lapaca, gerente de Industrialización de la estatal petrolera, según un boletín.

Por su parte, la gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo, indicó que de esa producción, un 7% se destina al mercado interno y el porcentaje restante se irá al mercado externo.

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fijó el precio de la urea en $us 554 por tonelada para el mercado interno e incorporó un descuento del 8% durante los meses de septiembre y octubre de 2021, de modo que el fertilizante puede ser adquirido a $us 510 durante ese periodo”, agregó.

Señaló que antes de que el complejo petroquímico volviera a operar, el precio internacional de la urea y su importación era de $us 800 por tonelada, lo que encarecía los costos para el sector del agro.

“Uno de los beneficios tangibles de la producción de urea en Bolivia se siente en el bolsillo de los productores agropecuarios, a quienes favorece con precios más bajos”, complementó Lapaca.

El complejo industrial petroquímico, ubicado en Cochabamba, reanudó actividades tras un año y nueve meses de paralización a causa de daños en equipos de punta por parte de personal no calificado, durante el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez.

“Bolivia gana con la generación de empleos ya que en la planta trabajan casi 500 personas. De esa cifra, 240 fueron recontratadas tras haber sido despedidas durante la pasada administración. Además, se ocupa 90% de mano de obra y profesionales nacionales. La reactivación de la PAU consolida fuentes de trabajo directas, genera movimiento económico y además empleo indirecto”, señaló.

Lapaca reiteró la importancia del proceso de industrialización que se concreta en Bolivia y la PAU es bandera de ello.

“Por eso, se precisa la experiencia de tecnólogos que trabajaron en empresas internacionales, de similares características, quienes brindan seguridad para el normal desarrollo de operaciones y producción. Además, la estatal petrolera está especializando a profesionales bolivianos para que, en el futuro cercano, ocupen el 100% de los puestos laborales”, enfatizó.