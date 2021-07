Viceministro de Régimen Interior: “Nadie puede cuestionar el rol de la Fiscalía General”

La Paz (ANF).- El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, advirtió que “nadie puede cuestionar” el actuar de la Fiscalía General del Estado respecto a su decisión de cerrar el caso Fraude Electoral 2019. Pidió respeto al manejo procedimental realizado por esta instancia respecto al informe de auditoría presentado el martes por el Fiscal General, Juan Lanchipa.

“Nadie puede cuestionar el rol que está salvaguardado por la Constitución de la Fiscalía General del Estado, nadie puede cuestionar en este momento todos los actos procedimentales activados con las pericias pertinentes que ha visto necesarias la Fiscalía General”, increpó el exdelegado defensorial y excandidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba.

El martes, el Fiscal General Juan Lanchipa presentó un informe de auditoría de las elecciones de 2019, firmado por tres personas de una fundación de la Universidad de Salamanca de España, con el que justificó el cierre del caso denominado Fraude Electoral. Esta decisión fue criticada por distintos sectores políticos y colectivos ciudadanos, pero aplaudida y apoyada por representantes del Gobierno y legisladores del MAS.

“En este momento no puede haber ningún parangón de otro tipo de instituciones o instancias que hagan un paralelo con la Fiscalía General del Estado, lo constitucional es que todas y todos respetemos a la Fiscalía en lo que ha sido el adecuado manejo procedimental, el adecuado manejo de la pericia”, expresó la autoridad.

Agregó que esta pericia, ordenada por la Fiscalía General, no se trata de un conflicto entre partes en el que cada quien ofrece sus peritos, “es una pericia especializada con criterios que están absolutamente protegidos por el manejo del Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF); entonces lamento mucho que existan muchas personas que estén desconociendo a la Fiscalía, desconociendo la producción de la prueba, eso es por demás un escenario de anomia social”.

Cox hizo similares advertencias la semana pasada cuando advirtió a políticos de oposición no “desinformar” sobre el caso armas, de lo contrario serán procesados en este mismo caso.