Viceministro de Comercio Exterior: El crecimiento de las exportaciones bolivianas es una muestra inminente a la recuperación económica

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, destacó este jueves que el incremento de las exportaciones bolivianas es una muestra “inminente” a la recuperación económica en el país.

“Hemos crecido en todos los sectores de nuestras exportaciones, lo que muestra una inminente recuperación económica para nuestro país. Se están produciendo los motores productivos de nuestro país, están en pleno funcionamiento”, dijo en contacto con Patria Nueva.

Indicó que el año pasado se registró un “alto” incremento en las exportaciones y una reducción en las importaciones. En ese contexto, en el comercio exterior boliviano, lo que más se destaca es la mayor venta de productos no tradicionales.

De este modo, el país alcanzó en 2021 un saldo comercial “bastante” positivo de $us 1.470 millones, luego un año, 2020, de crisis, en el que se tuvo una balanza comercial negativa de casi $us 100 millones, resaltó.

“Hemos superado los 11.030 millones de dólares en exportaciones, esto tanto en productos tradicionales, como productos no tradicionales. Hay que destacar que no solamente hemos aumentado en lo que significa el valor, sino también hemos incrementado de manera sustancial el volumen”, enfatizó.

Destacó que estos datos son también una muestra de que el país está en el camino de la sustitución de importaciones, una importante política trazada por el Gobierno nacional el año pasado.

De enero a diciembre de 2021, las exportaciones de agricultura y oleaginosas llegaron a $us 1.889 millones, de hidrocarburos a $us 2.253 millones, de minerales a $us 2.600 millones, detalló el viceministro.

“Manufacturas, las hemos también duplicado, de 2.200 millones de dólares, hemos subido a 4.200 millones de dólares. Eso muestra que hemos superado a todos los sectores”, destacó al respecto.

Acotó que el Gobierno trabaja en la mayor exportación de vino, café, cacao, productos no tradicionales que en el mercado internacional son “muy valorados” y se pagan “muy buenos” precios. Por esa situación, se busca que la venta sea directa; es decir, de los productores a los consumidores, sin intermediaros.