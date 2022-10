La Paz (ABI). – “Lamentamos que no exista un poco de voluntad para detener un paro que solo va a perjudicar a nuestra población cruceña. Nosotros estamos siempre apostando por el consenso, por el diálogo, por las reuniones y la socialización”, sostuvo la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón, este sábado.

Viceministra Alcón pide al Comité cruceño voluntad para dialogar y no perjudicar al pueblo

Redacción centralPolitica 15 Octubre 2022 Visto: 173

La Paz, 15 de octubre de 2022 (ABI). – “Lamentamos que no exista un poco de voluntad para detener un paro que solo va a perjudicar a nuestra población cruceña. Nosotros estamos siempre apostando por el consenso, por el diálogo, por las reuniones y la socialización”, sostuvo la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón, este sábado.

La autoridad se refirió así, en declaraciones a la prensa en Santa Cruz, ante el anuncio de paro cívico en este departamento, desde el 22 de este mes, a convocatoria del Comité Interinstitucional por el Censo que insiste en que este proceso se realice en el primer semestre de 2023, pese a que por motivos técnicos y para garantizar su eficacia y resultados de calidad, el Consejo Nacional de Autonomías determinó reprogramar el cronograma.

“El censo no se ha detenido, continuamos trabajando. Les invitamos a que lean bien el Decreto Supremo 4760, para que vean que ahí no se está imponiendo posiciones radicales. Solo se da fechas máximas para el desarrollo del proceso censal por lo que no está en contradicción con lo que están planteando (los del Comité)”, señaló en referencia a la exigencia de que se abrogue el mencionado decreto como condición para dialogar.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) explicó con detalles y argumentación técnica que el Censo reestructurado tenga un proceso más participativo con la ayuda de municipios y universidades, no puede acortar más sus plazos, y a pesar de que este cronograma fue avalado por asesores internacionales de la Cepal y la ONU, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el líder cívico Rómulo Calvo persisten en una paralización de actividades que tendría graves efectos en la economía regional y nacional.

“Hemos tenido tan buenos indicadores económicos y un gran movimiento en la Fexpocruz, ¿para qué un paro? No seamos intransigentes y no perjudiquemos al pueblo cruceño”, sostuvo Alcón.