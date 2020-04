Una mesa técnica del Gobierno define si 500 bolivianos pasan la frontera con Chile

La Paz (ElDeber.com.bo).- El director Nacional de Migración, Marcel Rivas, informó que el Gobierno analiza la posibilidad de autorizar el ingreso de otros 500 bolivianos que se encuentran en Colchane, frontera de Chile con Bolivia, que generaron tensión esta semana en el punto fronterizo. Una mesa técnica conformada por cuatro ministerios lo definirá en las próximas horas.

Estamos trabajando en todos los protocolos, en una mesa técnica conformada por Defensa Civil, los ministerios de Salud, Gobierno y Cancillería analizan los detalles para ver el procedimiento de repatriación.

Advirtió que estas reuniones llegarán a una conclusión final entre hoy y mañana, y será un vocero que indicará el procedimiento al que Migración se va a someter.

Estableció que esta mesa técnica tomará una decisión que respete absolutamente la cuarentena. “No la podemos violentar, analizamos todos esos temas”.

Marcel Rivas insistió en que hay un ingrediente político en la movilización en la frontera, que el Gobierno atribuyó al MAS. “Está claro que hay infiltrados, eso ya se ha aclarado. En lo operativo hemos detectado que son aproximadamente 500 ciudadanos”, dijo.

El alcalde de Colchane manifestó en los últimos días que había aproximadamente 800. “Lo que yo me pregunto es por qué esa autoridad no ha querido pasar la lista de ciudadanos, les hicimos ese requerimiento hace tres días a Migración Chile, como a ese alcalde, pero hasta ahora no sabemos por qué la están ocultando”.

Por ello, al no poder ingresar a Chile, el Gobierno boliviano realizó una valoración externa que cuantificó a los 500 bolivianos y no a 800. De todas formas, la mesa técnica definirán si los bolivianos entran o no y bajo qué procedimientos.

Rivas consideró llamativo que ninguno de los bolivianos se acercó al punto migratorio para solicitar su ingreso. “Es peculiar que no hayan pasado por un punto migratorio. Ni siquiera intentaron y se fueron directamente por las laderas, por puntos no autorizados para lanzar piedras y ejercer violencia. Eso está relativamente controlado”, reclamó.

Hay cuatro detenidos entre las personas que esta semana generaron violencia y enfrentamiento en el lugar. Dos de ellos se sometieron a un proceso abreviado y fueron condenados a tres años de cárcel, y otros dos serán sometidos a un mecanismo similar el lunes.

En ese caso no irán a prisión “siempre y cuando no hubieran cometido delitos. Tengo entendido de que uno de ellos sí lo hizo”.

Sobre el tema la Defensoría del Pueblo ya emitió una resolución que exige el ingreso de los compatriotas.