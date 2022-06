Un 20% de pacientes intubados por Covid-19 presenta estrechez traqueal

García explicó que cuando el entubamiento supera las dos semanas se presentan estos problemas en la tráquea, pero con el Covid-19 “parecería que hay una inflamación crónica que está provocando que la tráquea se cierre”.

La Paz (ANF).- El director del Instituto Nacional del Tórax, Marco Antonio García, informó que dos de cada 10 pacientes que fueron intubados por complicaciones por el Covid-19 padecen de estenosis traqueal que consiste en un estrechamiento de la tráquea que puede llegar a asfixiar al paciente.

“Está preocupando mucho que entre las complicaciones del Covid-19 estamos viendo muchos casos de estenosis traqueal, y no son patologías estrictamente secundarias a la misma enfermedad, sino complicaciones del tratamiento al que han sido sometidos los pacientes con Covid”, dijo García a ANF.

El especialista enfatizó que esta patología se ha visto agravada con la lesión por Covid-19. En segundo lugar está la atención de casos por fibrosis pulmonar- inflamación y cicatrices-, también por el Covid-19, que se atienden en ese hospital.

El director indicó que un buen porcentaje de estos pacientes, sino todos, han estado intubados en terapia intensiva y de los que han salido algunos han presentado una estrechez de la tráquea, y “eso ha sido por la permanencia de estar con tubo y ventilación mecánica”.

“Les dan de alta y al poco tiempo regresan con problemas de lesión de la tráquea; de 10 pacientes que han salido de una terapia intensiva dos presentan patologías de la tráquea y uno de cada 10 presentan fibrosis”, apuntó.

García explicó que cuando el entubamiento supera las dos semanas se presentan estos problemas en la tráquea, pero con el Covid-19 “parecería que hay una inflamación crónica que está provocando que la tráquea se cierre”.

Después, agregó, existen complicaciones de tipo neuropático, nerviosismo, estrés, debilidad, temblor post Covid, que son atendidos en otros hospitales.

Tratamiento

El también presidente de la Sociedad de Neumología, indicó que el tratamiento para la estenosis traqueal es quirúrgico, es decir, sacarle al paciente el pedazo de tráquea que está alterado, pero se trata de una cirugía muy drástica.

En el Instituto del Tórax aplican otras alternativas como el procedimiento de dilatación endoscópica, pero pese a ello algunos pacientes regresan por el mismo problema, que es muy frecuente, y les colocan prótesis en la tráquea.

García explicó que la tráquea es un tubo de aproximadamente 16 mm de diámetro como una manguera gruesa por el que respiramos, y la estenosis es como si a esa manguera se la apretara, “entonces son pacientes que no pueden respirar y se ven imposibilitados de hacer una vida normal”.

“Esto es progresivo, se puede cerrar la tráquea, ya han fallecido algunos pacientes por este problema al no haber sido atendidos a tiempo”, dijo.

Las personas que han estado más de dos semanas en terapia intensiva corren el riesgo de padecer estenosis, es por eso que, en la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto del Tórax, explicó el director, tienen la política de no mantener entubado al paciente más allá de este tiempo.

“Cuando pasa dos semanas, se sugiere a los familiares que acepten una traqueostomía”, señaló García, que es una abertura en frente del cuello por el que es conectado el oxígeno.