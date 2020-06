UD califica como un “insulto” a las autonomías que el MAS aprobara la ley del IDH sin restituir los recursos acumulados

La Paz, 4 junio (ABI). – La diputada Rose Marie Sandóval calificó el jueves como un “insulto” a las autonomías que la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, aprobara en grande y en detalle, el proyecto de ley que suspende el descuento del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para los municipios, gobernaciones y universidades públicas, sin restituir los recursos acumulados del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburíferos, desde enero de 2016 hasta la fecha.



“El proyecto de ley aprobado ayer por el MAS es un saludo a la bandera y una burla para los municipios, gobernaciones, universidades públicas, pero sobre todo para la salud porque la suspensión del descuento del 12% es temporal y no restituye los recursos acumulados, desde 2016 hasta la fecha, del fondo de inversión hidrocarburífera. (…) Esta acción es un insulto a las autonomías y tendrá consecuencias”, aseguró Sandóval.



La reacción surge luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobara el miércoles, en grande y en detalle, el proyecto de ley que suspende el descuento del 12% del IDH, de forma temporal hasta la finalización de la declaratoria de emergencia del coronavirus, a los gobiernos subnacionales y las universidades estatales para que destinen esos recursos a la atención y contención del COVID-19, la provisión de alimentos y el fortalecimiento de la producción local.



No obstante, la norma no devuelve a las entidades autónomas los recursos acumulados, desde enero de 2016 a la fecha, del fondo de inversión hidrocarburífera y establece que los mismos continúen asignados para la exploración y explotación de hidrocarburos.



La diputada Sandóval precisó que los “fondos retenidos” suman cerca de $us 495,8 millones.



Al respecto, el senador Efraín Chambi afirmó que la propuesta normativa contemplaba la retroactividad de la recuperación del 12% del IDH, pero ésta “no corresponde” porque las leyes no son retroactivas sino que rigen desde su aprobación.



Sandóval recordó que la bancada de UD planteó un artículo que disponía que “los recursos totales acumulados del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera hasta la fecha, serán devueltos a las entidades territoriales autónomas, las universidades públicas y los beneficiarios establecidos en la Ley 3058, del 17 de mayo de 2005; la Ley 3322, del 16 de enero de 2016, y los decretos reglamentarios, en los mismos montos que aportaron dichas entidades desde inicio de la retención hasta el presente año”.



Con la medida, se devolvería los recursos acumulados de dicho fondo desde que inició la retención, en 2016 hasta la fecha, a las entidades autónomas.



Ante esto, la legisladora deploró que el MAS no aceptara la modificación que se propuso y mantenga la “injusticia” asumida en la gestión del expresidente Evo Morales, que recortó los recursos del IDH a las entidades autónomas.