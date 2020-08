TSE confirma el 18 de octubre como fecha para las elecciones generales

BIOSEGURIDAD. Según el presidente del TSE, el 18 de octubre no es una fecha ideal ni escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional.La Paz (ABI).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este jueves, por unanimidad, la Resolución 205/2020, que confirma y establece el domingo 18 de octubre como fecha definitiva, inamovible e impostergable para realizar las elecciones generales en Bolivia.



“El TSE aprobó por unanimidad la resolución 205/2020, que confirma y establece el domingo 18 de octubre de 2020 como fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada electoral”, informó en conferencia de prensa, el presidente del TSE, Salvador Romero.



Según el presidente del TSE, el 18 de octubre no es una fecha ideal ni escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional.



No obstante, dijo que esa fecha permite conciliar la protección de la salud pública porque se aleja del pico de la pandemia del coronavirus, y permite elegir y posesionar a las autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, durante el año 2020.



Es “una fecha que debe conducir a la tranquilidad social, porque así se asegura y garantiza unas elecciones limpias, transparentes, preparadas con solvencia técnica y conducidas con imparcialidad política”, remarcó Romero.



En ese sentido, dijo que, ahora que el país avanza con seguridad y se tiene definido el horizonte cierto de las elecciones generales, el TSE exhorta a los poderes del Estado, a las instituciones, medios de comunicación, actores políticos, fuerzas sociales y a la ciudadanía, a sumarse al esfuerzo nacional por concretar unos comicios que permitan el “abrazo del reencuentro” que todos esperan.