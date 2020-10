Transparencia se querella contra Luis Arce y su esposa por enriquecimiento ilícito y otros tres delitos penales

La Paz (ABI).- El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentó e, ante el Ministerio Público, una denuncia penal contra el exministro de Economía, Luis Arce, y su esposa, Lourdes Brígida Durán, por los delitos de beneficio en razón del cargo, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.



En conferencia de prensa, el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, explicó que la denuncia también incluye a la secretaria personal de Luis Arce, Helory Deysi Soria Soto, por manejo de fondos no declarados ante las autoridades.



“En estos momentos el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción está presentando una denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz, en contra del señor Luis Arce Catacora y de la señora Lourdes Brígida Durán Romero, y contra la señora Helory Deysi Soria Soto”, informó el viceministro de Transparencia.



La autoridad explicó que la denuncia se basa en un informe remitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).



El viceministro Melgar explicó que el informe de la UIF establece que Luis Arce recibió en sus cuentas particulares la suma de 599.222 bolivianos, un dinero del que se desconoce su origen.



Luis Arce también depositó un total de 189.045 bolivianos a cuentas particulares de terceros, pero ese dinero no salió de sus cuentas personales, por lo que también se desconoce su origen, indicó Melgar.



La investigación de la UIF detectó que Luis Arce recibió, cuando era ministro de Economía, fondos de parte de funcionarios públicos por un total de 310.647 bolivianos, cuando la normativa vigente prohíbe a los funcionario enviar dinero a una autoridad superior.



El Viceministro de Transparencia informó que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) también le envió a Luis Arce un total de 198.670 bolivianos, más 15.000 dólares, sin ningún tipo de justificación.



Otro dato importante es que se depositó en la cuenta de Luis Arce 120.000 bolivianos por la supuesta compra de ganado, pero esa transacción no aparece en los registros del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), como indica la norma.



Incluso, el estudio de la UIF detectó depósitos realizados a la cuenta de Luis Arce, de parte de empresas públicas y privadas, como de la empresa Shell Bolivia o YPFB Transporte, por 276.343 bolivianos, más de 14.000 dólares, cuando el exministro era director de YPFB.



“No existe en un cruce (de información) que nos señale que habría sido producto de prestación de productos profesionales”, agregó Melgar.



La esposa de Luis Arce está incluida en la denuncia penal, ya que también habría recibido en sus cuentas personales grandes montos de dinero, de parte de familiares, pero sin justificación o registro legal, como por la suma de 524.015 bolivianos, más 49.000 dólares, incluso del propio Luis Arce.



De acuerdo al informe de la UIF, el exministro de Economía, Luis Arce, recibió en cinco años 1.132.496 bolivianos que no se ha podido justificar como parte de sus ingresos personales.