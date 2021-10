Trabajadores de AASANA amenazan con paro colectivo si Gobierno no atiende sus demandas

La Paz (ANF). – Si hasta próxima semana el Gobierno no atiende sus demandas, los trabajadores de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) retomarán sus medidas de presión con un paro colectivo. El Viceministerio de Transporte convocó a una reunión para el martes con el fin de solucionar el conflicto.

“Inicialmente hemos presentado un pliego de 10 puntos, pero no se tuvo ninguna respuesta. Hace algunos días se envió un nuevo documento de 14 demandas y esperamos que nos convoquen, en caso que no lo hagan asumiremos otras acciones. La próxima semana tenemos un ampliado donde se definirán las medidas de presión”, informó este sábado a la ANF el máximo dirigente de ese sector, Néstor Villarroel.

Al respecto, El viceministro de Transportes, Israel Ticona convocó al diálogo a los trabajadores de AASANA y a la máxima autoridad ejecutiva de esta instancia, a fin atender las demandas del sector.