Serecí registró 45.683 fallecimientos durante seis meses de pandemia

La Paz (ABI).- El Servicio de Registro Cívico (Serecí) reportó este domingo que entre marzo y agosto de 2020, seis meses en los que la pandemia de coronavirus azotó significativamente al país, se reportaron 45.683 fallecimientos.



Según las estadísticas del Serecí, publicada en el portal de prensa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ‘Fuente Directa’, “julio fue el mes en el que se reportó el pico más alto de registros de fallecimientos, con un total de 17.093 decesos, y abril el que más pocos presentó, 65 muertes”.



Asimismo, agosto fue el segundo mes con más registros, 12.039 decesos; junio el tercero con 8.711; marzo el cuarto, con 4.087; y mayo el quinto con 3.688 muertes reportadas.



Sin embargo, el Serecí puntualizó que es necesario explicar que las 45.683 muertes registradas reflejan el conjunto de decesos que se generaron debido a diferentes causas y no solamente por el coronavirus.



“El registro de decesos refleja el contenido del Certificado Médico de Defunción y sólo menciona COVID-19 si es que el médico responsable señala de forma inequívoca y explícita que la causa de muerte fue el coronavirus”, cita la publicación.



En esa línea, la institución aclaró que el inusual incremento de fallecimientos registrados en junio, julio y agosto se debe a que las muertes no corresponden a esas fechas respectivamente, ya que debido a la cuarentena rígida las oficinas del Serecí no atendieron y varios registros de decesos rezagados se regularizaron en los tres meses ya mencionados.