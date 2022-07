Se inicia la reunión del Consejo de Autonomías con pedido formal de postergar el Censo

ED.- La mañana de este martes se inició, en la Casa Grande del Pueblo de La Paz, la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, espacio en el que se analizará la postergación del Censo de Población y Vivienda, previsto para noviembre de esta gestión.

Con la presencia de ocho de los nueve gobernadores del país, por la ausencia de Luis Fernando Camacho, el presidente Luis Arce inauguró el encuentro, que también aglutina a representantes de municipios, autonomías indígenas y regionales.

“Podemos tener diferencias con varios de ustedes desde el punto de vista político, no tengo problemas, yo he nacido en el debate, pero lo que sí debe unirnos es que el trabajo que realicemos sea en beneficio de todos, a nadie nos sirve una estadística falseada, información que no corrobore los hechos que está viviendo la ciudadanía”, dijo el jefe de Estado.

El gobernador de Beni, José Unzueta, confirmó que en la cita se planteará formalmente diferir la fecha del Censo de Población y Vivienda, que debe realizarse el 16 de noviembre, debido a que existen factores que hacen dificultosa la recopilación de datos en ese departamento.

Declaraciones del presidente:

“Nosotros vamos a solicitar a nuestro presidente que no se realice el Censo en noviembre, porque para nosotros es una época de lluvias, nuestros caminos se inundan, no vamos a tener acceso a todas las comunidades, ya tenemos el nefasto antecedente de 2012, cuando el INE estimaba 480.000 habitantes y salimos con 422.000, eso nos generó menos recursos”, dijo antes de comenzar el encuentro.

Ya desde la Gobernación de Santa Cruz se advertía a primeras horas de este martes que existió un “lobby” desde el Gobierno nacional con algunas representaciones, con la finalidad de diferir la encuesta nacional, debido a que existe un lento avance en la actualización cartográfica, que no supera el 50 por ciento.

“Este tema hay que encararlo en el sentido técnico del tema, porque si no lo hacemos así, nosotros mismos nos vamos a engañar. Quiero despejar toda duda que hubiera alguna intención nuestra, como la oposición señala, que queramos utilizar esto para algún fin político partidario. Soy amante de las estadísticas, de la información, que sirve para hacer proyecciones, análisis, planificación, no solo a nivel nacional, planes estratégicos, y a nosotros nos sirve como insumos, y nos haríamos un autogol si nosotros mismos engañáramos a las estadísticas”, remarcó Arce.

Se conoce que otras autoridades que participan de la reunión también plantearán postergar el Censo, mientras que el primer mandatario insistió en que las autoridades regionales y municipales se despejen de cualquier interés político.

“Les pido despejarnos de todo eso para poder avanzar. Primero pensemos en la patria y luego pensemos en cualquier intención política partidaria, lo primero es lo primero, y nos pongamos esa camiseta”, acotó, insistiendo en que se debe recoger la información de la manera más verás posible.