Santos Quispe destituye a subgobernadora que denunció explotación ilegal de oro en el Madidi

La Paz (ANF). – “Por denunciar la minería ilegal, me destituyeron”, afirma Genoveva Espinoza que este jueves fue cesada de sus funciones como subgobernadora de la provincia Franz Tamayo de La Paz por el gobernador Santos Quispe. La exautoridad denunció en varias oportunidades la explotación ilegal de oro en la reserva del parque Madidi y en el norte paceño.

“El día 30 de junio me llega sorpresivamente la destitución de mi cargo por parte de la gobernación de La Paz”, confirma a la ANF.

Espinoza remarca que su despido se debe a dos hechos que habrían obligado a la Gobernación tomar la decisión de destituirla, el bloqueo de la carretera La Paz-Apolo el pasado 8 de junio protagonizado por organizaciones sociales y mineros que exigían su destitución Además, el 15 de junio su oficina fue “avasalla” de forma violenta.

“Son por dos hechos, el bloqueo en la carretera La Paz-Apolo el 8 de presionando a la gobernación (…) El 15 de junio determinan el ingreso violento, avasallando y causando destrucción de bienes del Estado ingresando a mi oficina, rompiendo candados (…) debido a esa presión es que la gobernación toma la decisión de destituirme de mi cargo”, asegura.

La exsubgobernadora agrega que su despido se debe principalmente a su férrea defensa de las reservas naturales ante la depredación minera que se registra en el norte paceño, principalmente del parque Madidi. Espinoza había denunciado irregularidades en la actividad extractivista.

“También es consecuencia a las denuncias que he realizado en el municipio de Apolo respecto a la minería ilegal, yo no podía encubrirlo y es por eso que ahora estoy siendo destituida. Lamentó que hasta el día de hoy, la Gobernación de La Paz no haya tomado ninguna acción por el atropello que hemos sufrido”, argumenta.