Santa Cruz: El dengue colapsa el Hospital de Niños, atienen a 19 menores en bancas y pasillos

La Paz (ANF).- El director del Hospital de Niños de Santa Cruz, Grover Espada, informó que el único establecimiento pediátrico del departamento se encuentra colapsado por los casos de dengue; a falta de espacio, 19 menores de edad reciben atención médica en las bancas y pasillos del recinto médico.

“En realidad, estamos completamente saturados. Ya pasó el límite, tenemos 35 pacientes distribuidos en Reanimación y lo que es en pasillo, bancas, ustedes van a poder constatar, tenemos 19 pacientes que se encuentran en el piso, en la banca, en las sillas, que no es lo adecuado, pero estamos dándoles atención”, dijo Espada la jornada pasada.

El director del hospital pidió al Ministerio de Salud, a la Gobernación de Santa Cruz, a la Defensoría de la Niñez y a la Defensoría del Pueblo atender la falta de infraestructura y recursos humanos para que los niños reciban una atención propicia en esta epidemia por el dengue.

“La necesidad grande que tenemos es la de recursos humanos, como también la falta de espacio, falta de infraestructura, tomando en cuenta que nuestro hospital es el único hospital pediátrico que alberga todo el departamento de Santa Cruz; nos derivan los pacientes de otros lugares, lo cual hace que colapse más nuestro hospital”, indicó el galeno.

Padres de familia llegaron al nosocomio con sus hijos con síntomas de dengue en busca de atención urgente, pero evidenciaron el colapso del servicio y no les quedó otra opción que aceptar ser atendidos en los pasillos y pisos.

“No hay campo, está super lleno y ayer no me lo iban a atender, pero me dijeron que en las condiciones (en el pasillo) me podían atender, como he visto que mi hijo estaba sangrando no me lo podía llevar a mi casa. Es una pena que dos a tres enfermeras tengan que trabajar para tantos niños enfermos”, lamentó una madre de familia.

El año pasado se alertó sobre la necesidad que el Ministerio de Salud entregue ítems a los profesionales que ya estaban por terminar sus contratos el 30 de diciembre, pero no lograron ni la recontratación temporal de los médicos.