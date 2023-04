San Borja y Puerto Suárez registran casos de fiebre amarilla

En medio de la preocupación por el dengue, el Ministerio de Salud confirmó dos casos de fiebre amarilla,

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que un caso se presentó en el municipio de San Borja, departamento de Beni, y el otro en Puerto Suárez, en Santa Cruz.



Recordó que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en el esquema regular de vacunación a niños y niñas entre 12 a 23 meses de manera gratuita y de refuerzo para las personas que viajan a zonas o países de riesgo, también gratuitamente.



Auza aseguró que hay todas las vacunas necesarias en los centros de salud para garantizar la contención de la fiebre amarilla. Sin embargo, consideró que la aparición de los casos, después de 19 años, es consecuencia “de la paralización del sistema sanitario” en 2020.



Respecto al paciente en Santa Cruz, el gerente de Epidemiología, Carlos Hurtado, informó que se trata de un joven de 17 años que está con un pronóstico reservado porque presenta una falla multiorgánica. Tiene insuficiencia renal y hepática, pero se lo está vigilando en el centro donde se encuentra hospitalizado. Esta persona estaba prestando su servicio militar en ese municipio.



Recordó que la fiebre amarilla es una enfermedad viral que la transmite también el mosquito Aedes aegypti, causante del dengue, zika y chikunguña. Esta enfermedad puede presentar desde un cuadro febril leve hasta llegar a una fase que puede comprometer todo el organismo y provocar el fallecimiento.



Hurtado indicó que se ha realizado en Puerto Suárez acciones de bloqueo, control de focos, fumigación y vacunación masiva. Además, se hizo un cordón epidemiológico en la zona donde se detectó el caso autóctono.



Respecto al mosquito Aedes Albopictus, que un equipo de biólogos y entomólogos independientes descubrieron su presencia en cuatro comunidades de San Ignacio de Velasco, dijo que hace 40 años no existe en el país, pero que se está preparando un informe donde se validará o no el estudio, que no lo han recibido oficialmente.

Explicó que es un mosquito que, además de la fiebre amarilla, transmite dengue, zika, chikunguña, y tiene su hábitat en el área rural.



Sobre el dengue



Auza informó que continúa la disminución en la tasa de incidencia del dengue; no obstante, reconoció que “aún no podemos hablar de un control ya consolidado” de la enfermedad.



Hasta el momento, el Ministerio de Salud registró un total de 18.271 casos de dengue.



En Santa Cruz, según Hurtado, se ha vuelto a sobrepasar los 100 casos por día, por lo que recomendó continuar con las medidas de prevención y limpieza de los hogares para eliminar al mosquito transmisor. En lo que va de este año se han registrado 12.281casos positivos y 40 fallecidos.



Indicó que se ha tenido un ascenso leve y sostenido de casos en la última semana, que se atribuye a la temporada de lluvia, por lo que pidió continuar con la destrucción de criaderos de mosquitos de forma constante.