Salud advierte alto peligro de enfermar gravemente si la población no se vacuna contra el coronavirus

La Paz (ABI).- El viceministro de Gestión del Sistema de Salud, Álvaro Terrazas, advirtió que existe un aloto riesgo de enfermar gravemente si la población no se vacuna contra el coronavirus, inmunización que genera hasta un 98% de inmunidad.

“Dicen que la vacuna no sirve porque igual se enfermarán, o que la vacuna no sirve porque causa reacciones adversas (…), la población que no se está vacunando corre un alto peligro de enfermarse gravemente”, señaló en una entrevista.

La autoridad dijo que existe desinformación en la población respecto a las secuelas de las vacunas, motivo por el cual muchas personas aún no acudieron a los centros de salud a recibir una primera dosis.

“Se hace creer que la vacuna es para evitar que nos enfermemos, efectivamente, entre 65 hasta el 98 por ciento, dependiendo de la vacuna, evita que nos enfermemos, pero en verdad lo que está evitando es que nos enfermemos de forma grave”, explicó.

Terrazas señaló que por ello es que se desplegó una gran campaña desde el Gobierno, a cargo del Ministerio de Salud, para conseguir que la mayor cantidad de dosis lleguen al país y de esa forma lograr que la mayor cantidad de la población acceda a las vacunas.

“La población objetivo, ya de primera dosis es de 7,2 millones de habitantes; y cuando terminemos esto llegaremos poco más al millón y medio, prácticamente, de primeras dosis. Estamos hablando de casi un 20 por ciento de la población objetivo vacunada, eso es un gran avance, es un éxito para el pueblo boliviano, es un éxito para el pueblo boliviano tener un buen porcentaje de la población inmunizada acabando estas dosis”, sostuvo.

El Viceministro informó que los 340 municipios del país ya recibieron las vacunas Sinopharm para afrontar la pandemia, ya que son de fácil conservación, porque deben ser mantenidas de 2 a 8 grados y no existen problemas para cumplir con las capacidades que ya tiene el sistema de Salud en todas las regiones.