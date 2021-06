Rodríguez: Ascensos en la Policía deben ser por méritos académicos y no por padrinazgos

La Paz (ANF).- El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que el proyecto de ley sobre los ascensos enviado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ya fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y se encuentra en fase de socialización. Señaló que los ascensos a generales deben ser por méritos académicos y ya no por padrinazgos políticos a través de memorándums de ministros, gobernadores o alcaldes.

Rodríguez mencionó que el proyecto de ley del ministro refiere que la valoración para la puntuación a ascensos a generales sea más por méritos académicos de los postulantes y no necesariamente por memorándums de ministros, gobernadores o alcaldes, ya que este último aspecto prevalece más, e incluso entre los primeros oficiales con mayor puntuación se da más por estos memorándums de autoridades y no tanto por la carrera académica.

“Sin duda, (en el tema de los ascensos) no va a ser el general que está recomendado por tal o cual autoridad o el memorándum del gobernador o alcalde o ministro que prevalezca más que su propio mérito. Vamos a requerir que los policías sean intachables, no parcializados o inclinados a una tienda política. Los policías están más buscando padrinos políticos para ser comandantes”, señaló Rodríguez.

Dijo que el proyecto de ley está en etapa de socialización en la Cámara de Diputados y luego pasará a Senadores para su tratamiento.

Calificó de interesante la propuesta del Ministerio de Gobierno y adelantó que habrá modificaciones a los procedimientos anteriores que se seguían para el ascenso a generales. Agregó que dicho ministerio socializó el proyecto con los propios policías de distintos departamentos.

Consultado sobre el caso de los oficiales involucrados en el motín policial de 2019, el senador Rodríguez señaló que los mismos deberán ser sancionados de acuerdo al grado de responsabilidad que tengan, ya sea en la vía interna o en la justicia ordinaria.

La lista de coroneles de la promoción 89 habilitados para el ascenso a generales fue entregada en diciembre de 2020 al Ejecutivo. La misma ya fue enviada al Legislativo y se aguarda la aprobación de una ley de ascensos de la Policía.

El Alto Mando policial, a la cabeza del coronel Jhonny Aguilera (Comandante de la Policía), fue posesionado en noviembre del año pasado por el presidente Luis Arce, y continúa más de seis meses con interinatos por este pendiente de los ascensos.