Roca: Esperamos que antes de tres meses no tengamos rebrote de Covid

La Paz (ABI).- La ministra de Salud, Eidy Roca, dijo este domingo que se espera que antes de tres meses no haya un rebrote del COVID-19 en el país.



“Es muy difícil hablar de una fecha, pero sí, tenemos que decir que esperamos un rebrote, no podemos ser la excepción en el mundo (…). Es decir, esperamos que antes de tres meses no tengamos un rebrote”, dijo la autoridad durante una entrevista en el programa “Primero la Verdad”.



Aseguró que un eventual rebrote dependerá mucho de que la población mantenga las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social y el uso de barbijo y alcohol en gel.



Roca explicó que en el marco de la Estrategia Vigilancia Comunitaria Activa, se debe incentivar a la población para que tome la responsabilidad en el cuidado de su salud, por lo que se trabaja en la formación de promotores vecinales de salud.



Además, el Ministerio de Salud fortalece los hospitales de segundo y tercer nivel de atención capacitando al personal, y con la entrega de 200 respiradores.



Aseguró que también en los hospitales de tercer nivel, que cuentan con servicios de terapia intensiva, se capacita al personal en “epidemiología hospitalaria”, que es fundamental para manejar mejor a los pacientes y la gestión de servicios para reducir al mínimo el riesgo de contagio en los trabajadores en salud.



“Todo esto no va a ser solo para el rebrote, sino también para mejorar la calidad de nuestros establecimientos frente a cualquier contingencia”, agregó.