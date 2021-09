Revocan prisión preventiva y decretan arresto domiciliario para militares bolivianos en Chile

La Paz (ANF).- La Corte de Apelaciones de Iquique revocó la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario en contra de los tres militares bolivianos acusados por el Ministerio Público de robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego, en un hecho ocurrido el pasado 7 de septiembre en el sector fronterizo de la comuna de Colchane, Región de Tarapacá.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el pasado 11 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.

“SE REVOCA la resolución dictada en audiencia de once de septiembre de dos mil veintiuno que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de Jaime Hervas Fuentes, Nijer Ponce Flores y José Edilberto Bautista Carvajal, y en su lugar se sustituye por las medidas cautelares de arresto domiciliario”, establece la resolución.

Sobre este fallo, a través de una declaración pública la Fiscalía Regional de Tarapacá se pronunció señalando que no comparten la resolución, debido a que los delitos imputados son considerados delitos graves.

“Si bien no se comparte la resolución, ya que los hechos por los cuales se formalizó a los tres militares bolivianos, esto es, robo con intimidación y porte de arma de fuego y municiones, son delitos graves, por lo que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y corresponde, a entender del Ministerio Público, la prisión preventiva de los imputados”, señaló la Fiscalía, cita el medio Cooperativa de Chile.

Sin embargo “valoró que a lo menos el fallo no cuestione ni los delitos ni la participación, ya que los ministros sólo señalaron que sería más proporcional un arresto domiciliario total”, cerraron.