Restringen ingresos al Hospital Obrero No 8 para evitar contaminación y por refacción

Desde el lunes se aplicarán restricciones para ingresar al Hospital Obrero No 8 en Trinidad, para evitar contaminación de diferentes enfermedades y por los trabajos de refacción que se realizan en sus ambientes, informó su director, Germán Coaguila.

“A partir del día lunes la puesta de emergencia será cerrada para evitar el paso del personal, familiares de los asegurados, los que no tendrán conexión con el hospital”, dijo.

Asimismo, la puerta central del hospital donde se ingresa para los exámenes de laboratorio estarán abiertas desde horas 7 a 9:30.

En el portón donde es el garaje de las movilidades se acondicionará un ingreso para todo el personal y pacientes que tengan su orden sellada por vigencia de derecho para los servicios de ecografía y rayos equis, tomografía y otros servicios.

Esta entrada se abrirá a partir de horas 6:30 y todo el personal deberá presentar su credencia al momento de ingresar.

También, se determinó que los familiares de los pacientes sólo ingresarán en los horarios de visita, por las mañanas desde horas 10 a 11 y por las tardes desde 16 a 17. Durante la noche podrán hacerlo desde 19 a 21 y no ingresarán menores de 14 años. Todos los familiares que ingresen en horas de la visita deberán presentar su cedula de identidad al policía.

“Si el paciente necesita apoyo de un familiar en su internación, el médico de turno del servicio extenderá un permiso especial donde indicará nombre del paciente y número de cama”, indicó.

El galeno, explicó que todas estas medidas son para evitar aglomeración en el hospital ya que se ha reducido los ambientes por el mantenimiento y acondicionamiento de los servicios. Los factores medioambientales facilitan el crecimiento y la transmisión de microorganismos, advirtió.

“De esta manera vamos a evitar que el contagio de COVID-19 se masifique, hemos tenido ya pacientes con esta enfermedad en emergencia, es por eso que estamos cerrando”, manifestó.

Durante el triaje y las pruebas realizadas dieron resultado positivo pero se resistieron a ser llevados a los domos de la Caja Nacional de Salud para el tratamiento respectivo.

Recordó que por un monto superior a los 999.000 bolivianos se realiza el mantenimiento y acondicionamiento en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), quirófano, servicios de neonatología y ginecología.

Ante esta situación se trasladó el equipamiento de estos servicios a las salas de rayos equis, auditorio y algunas piezas del hospital para salvaguardar los equipos.

Los trabajos de refacción a cargo de la empresa Chuchial se prevé que concluyan a fines de este año.