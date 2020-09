Restricciones sanitarias por el COVID-19 impiden elecciones en Virginia (EEUU) y Santa Fe (Argentina)

La Paz (ABI).- La canciller del Estado, Karen Longaric, informó que las restricciones sanitarias por el COVID-19 impiden que las elecciones se lleven a cabo en el Estado de Virginia, en Estados Unidos (EEUU), y en la provincia de Santa Fe, Argentina.

"El Estado de Virginia, nos ha indicado que no van a autorizar la celebración de las elecciones, de la misma forma, por ejemplo, hemos recibido información de la provincia de Santa Fe, de Argentina, donde también nos dicen que no se va a poder realizar las elecciones por el tema del COVID-19", precisó la Ministra de Relaciones Exteriores. Durante una entrevista en el programa Jaque Mate, que transmite Televisión Universitaria, la autoridad explicó que son lugares donde aún se prevé que habrá un alto índice de contagios, y que se pese a ello, Bolivia espera la confirmación por parte de las respectivas autoridades. En la oportunidad, Longaric también informó que se trabaja en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar la participación de los residentes bolivianos en los 30 países, donde se prevé la realización de las elecciones generales del 18 de octubre. La autoridad explicó de todas esas naciones, 22 ya han autorizado la realización de los comicios y del resto aún se esperan las respectivas confirmaciones. "Ocho países aún no nos han hecho conocer desde sus gobiernos centrales ninguna información, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Italia y Suiza, serían los países que faltan que nos confirmen", precisó Longaric La autoridad dijo que si bien los gobiernos centrales de esos países autorizan la ejecución del proceso, podría darse el caso de que algunos municipios o provincias, como los casos de Virginia y Santa Fe, determinen que los comicios no puedan llevarse a cabo. Empero, para evitar percances, el TSE informó a la Cancillería que hasta fines de septiembre, enviará el material electoral a todos los países donde se prevé celebrar las elecciones para evitar retrasos. "Puede ser que recién, previo a la demanda de celebración de las elecciones, recién estos países, ciudades o provincias, comuniquen y den su asentimiento para la celebración de las elecciones", afirmó la Canciller. De acuerdo con el informe del TSE, de los 7.332.925 electores habilitados para los comicios de octubre, 301.631 se encuentran en el extranjero, lo que representa el 4,11%. En 2019, el 4,6% de los ciudadanos habilitados residía fuera del país. Del total de registrados en el exterior, 142.568 están en Argentina y 11.156 en Estados Unidos.