Respiradores de EEUU serán distribuidos de manera equilibrada

La Paz (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez aseguró este martes, en la entrega formal de los 200 respiradores donados por Estados Unidos, que esos equipos médicos de última tecnología serán distribuidos de manera equilibrada en todo el país.



“Estos ventiladores serán repartidos por todo el país de manera equilibrada”, aseveró Áñez, en un acto público realizado en Palacio de Gobierno, en La Paz.



En su discurso, la mandataria agradeció el gesto del presidente de EEUU, Donald Trump, y ratificó que Bolivia se enfoca actualmente en tres misiones, cuidar la democracia, la economía y la salud de la población.



No obstante, lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) responda a esas tres visiones de forma “incomprensible”, ya que impulsa la violencia frente a la democracia y obstaculiza el acceso a la salud y la recuperación de la economía, con bloqueos injustificados de carreteras.



“En el fondo, el MAS buscada caos y violencia para tumbar nuestro gobierno y para que regrese Evo Morales”, cuestionó Áñez, al recordar los bloqueos que promovió el MAS, a comienzos de agosto de este año.



En ese sentido, la jefa de Estado destacó que se haya logrado pacificar el país, por segunda vez, a través del diálogo.



Por su parte, el encargado de Negocios de EEUU, Bruce Williamson, explicó que la donación de los 200 respiradores, valorados en $us 2,5 millones, es gracias a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y cumple la promesa que hizo el presidente estadounidense de apoyar a Bolivia en la lucha contra el COVID-19.



“La donación cumple con la oferta que hizo mi presidente de este suministro necesario para que Bolivia pueda dar respuesta urgente a la pandemia del COVID 19”, sostuvo el diplomático.



Agregó que estos respiradores continúan el primero apoyo que hizo EEUU, en julio de este año, a través de Usaid, por un monto de $us 750.000 para el apoyo en la provisión de servicios de salud a embarazadas, mamás, niños y familias de áreas periurbanas de las nueve capitales de departamento de todo el país y El Alto.